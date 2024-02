Khai thác đá trái phép, giám đốc công ty ở Hà Giang bị khởi tố

(VTC News) -

Ngày 28/2, thông tin từ Công an tỉnh Hà Giang, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Hòa (SN 1967, trú thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang) về tội "Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên".

Theo cảnh sát, bà Hoà hiện là Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phúc, Hà Giang.

Trước đó, khoảng 6h30 ngày 21/11/2023, Tổ công tác phòng Cảnh sát Kinh tế phối hợp với Công an huyện Bắc Quang, Viện KSND, các phòng ban chuyện môn thuộc UBND huyện Bắc Quang và chính quyền địa phương kiểm tra phát hiện, lập biên bản vụ việc nghi có dấu hiệu khai thác, chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trái pháp luật, xảy ra tại Tổ 7, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang.

Lực lượng chức năng thi hành lệnh bắt đối với bị can Nguyễn Thị Hòa. (Ảnh: CACC)

Kết quả điều tra xác định, năm 2023, Nguyễn Thị Hòa - Giám đốc Công ty TNHH Vạn Phúc đã lợi dụng chủ trương của UBND tỉnh Hà Giang về việc chấp thuận các điểm khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường phục vụ Chương trình nông thôn mới trên địa bàn để khai thác đá bán ra ngoài thị trường với số lượng lớn.

Hành vi của Nguyễn Thị Hoà đã thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Vụ án đang được Công an tỉnh Hà Giang điều tra mở rộng để xử lý theo quy định.

Cách đây không lâu, Công an TP.HCM cũng vừa bắt giữ nhóm khai thác cát trái phép, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.

Theo đó, qua nắm tình hình, Phòng An ninh kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện Lê Thị Như Ngọc cầm đầu đường dây khai thác cát trái phép tại khu vực sông Đồng Nai thuộc địa phận phường Long Bình (TP Thủ Đức) - giáp ranh với TP Biên Hòa và huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Để thực hiện hành vi khai thác cát trái phép, Ngọc thành lập Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận (TP Thủ Đức), nhờ người khác đứng tên pháp nhân để hợp thức hóa số lượng cát khai thác trái phép. Tuy nhiên, toàn bộ hoạt động của Công ty TNHH DVTM XD Quang Thuận do Ngọc điều hành.

Ngọc thuê Phạm Đình Quyền, Đào Minh Dương, Đào Minh Cảnh khai thác trái phép, với tổng trữ lượng khai thác hơn 11.000m3 cát và thuê một số người khác vận chuyển về bãi tập kết tại địa chỉ nói trên để sàng lọc tạp chất.

Sau đó, vận chuyển sang bãi tại cảng Láng Lùn (ấp Long Khánh 2, phường Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai) do Ngọc thuê để tiêu thụ, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.