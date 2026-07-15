Những di vật 58 năm dưới lòng đất ở công viên Lê Thị Riêng

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Công nghệ 15/7: Sự phát triển vượt bậc của esports Việt Khép lại với nhiều dấu ấn, The Grand Esports 2026 tạo không gian giao lưu và tôn vinh cộng đồng esports Việt Nam.

SpaceX sắp phóng lại Starship V3, hé lộ nguyên nhân sự cố lần trước SpaceX chuẩn bị đưa Starship Flight 13 trở lại bệ phóng sau khi hoàn tất khắc phục các sự cố khiến chuyến bay trước không đạt toàn bộ mục tiêu.

Thua trắng Tây Ban Nha, ngôi sao Pháp vẫn tuyên bố đội nhà mạnh hơn Rayan Cherki thừa nhận Tây Ban Nha vượt trội trong trận bán kết, nhưng vẫn khẳng định đội tuyển Pháp sở hữu sức mạnh lớn hơn đối thủ.

'Vua hài' Trương Vệ Kiện tuổi 61: Đi xe bus không ai nhận ra, sống an yên bên vợ Thời đỉnh cao sự nghiệp, nam nghệ sĩ này từng được mệnh danh là “vua hài Hong Kong" và được xem là đối thủ số một của Châu Tinh Trì.

Nhiều tài xế Việt quá liều mạng khi không sắm búa phá kính, tam giác phản quang Tôi ủng hộ đề xuất bắt buộc trang bị búa thoát hiểm cho cả ô tô 4 chỗ; rất nhiều tài xế đang quá liều lĩnh khi không sắm công cụ này và biển tam giác phản quang.

Cái gì càng chạy càng đứng yên? "Cái gì càng chạy càng đứng yên?" là câu đố mẹo khiến nhiều người bối rối bởi đáp án rất quen thuộc nhưng lại dễ bị bỏ qua khi suy nghĩ theo lối thông thường.

Hệ sinh thái AI Trung Quốc vào cuộc đua tự làm chip "Làn sóng" tự thiết kế chip AI lan rộng mạnh mẽ trong hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc, biến phần cứng thành chiến lược mới nhằm tránh phụ thuộc vào Nvidia.

HLV De la Fuente: Đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới, thắng Pháp dễ dàng Huấn luyện viên Luis de la Fuente tự tin tuyên bố đội tuyển Tây Ban Nha mạnh nhất thế giới sau khi đánh bại Pháp ở bán kết World Cup 2026.

Đang nghỉ trưa tại văn phòng, đột ngột mất ý thức, 3 lần ngừng tim liên tiếp Nam thanh niên 24 tuổi đang khỏe mạnh bất ngờ tím tái, mất ý thức và rơi vào ngừng tuần hoàn tới 3 lần, anh may mắn được các y bác sĩ BV tỉnh Phú Thọ cứu sống.

Nhan sắc mỹ nhân Tây Ban Nha vướng tin hẹn hò Mbappé Nữ diễn viên Ester Expósito, người vướng tin hẹn hò với siêu sao bóng đá Kylian Mbappé mệnh danh biểu tượng nhan sắc của Tây Ban Nha.

Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần dưỡng chất, cực dễ làm Bác sĩ chỉ cách chế biến rau lang giúp tăng gấp 4 lần hàm lượng polyphenol chống oxy hóa, bảo vệ thị lực và kiểm soát đường huyết hiệu quả.

1 chỉ vàng 9999 PNJ hôm nay 15/7/2026 giá bao nhiêu? Cập nhật chi tiết giá vàng 9999 PNJ và nhiều thương hiệu khác hôm nay 15/7/2026.

Thống kê Tây Ban Nha khiến Mbappe 'tắt điện', đội tuyển Pháp hóa tầm thường Các thống kê cho thấy Kylian Mbappe hoàn toàn bị khóa chặt trong trận Pháp thua Tây Ban Nha 0-2 ở bán kết World Cup 2026.