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Toàn cảnh sân vận động 60.000 chỗ ở Hưng Yên sau hơn 9 tháng thi công Đại công trường sân vận động PVF 60.000 chỗ tại Hưng Yên thay đổi rõ rệt sau hơn 9 tháng thi công, nhiều hạng mục chính thành hình và sẵn sàng lắp mái vòm thép.

Ba chị em bị lũ cuốn khi lên nương, đã tìm thấy 2 thi thể Mưa lũ tại bản Chèo Bau (Sơn La) cuốn trôi 3 người, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 thi thể, trong đó một nạn nhân cách nơi phát hiện chiếc xe máy khoảng 1 km.

Tin xe 2/8: MG IM8 chạy điện hơn 400 km, Lexus LX 700h đầu tiên về Việt Nam MG IM8 ra mắt với khả năng chạy điện hơn 400 km, Lexus LX 700h đầu tiên cập cảng Việt Nam, còn Li Auto và Forthing đã chốt thời điểm mở bán.

Bị tăng huyết áp có thể uống cà phê hàng ngày? Người tăng huyết áp vẫn có thể uống 1-2 ly cà phê mỗi ngày nếu bệnh được kiểm soát tốt, nhưng cần tránh một sai lầm làm ảnh hưởng hiệu quả điều trị.

Choáng ngợp dàn xe quy tụ tại ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 Ngày hội Bán tải Việt Nam 2026 quy tụ 350 xe và 1.000 thành viên đến từ các CLB trên cả nước, ghi dấu bằng những trải nghiệm đáng nhớ và tinh thần gắn kết cộng đồng.

Lai lịch bất hảo của người phụ nữ U80 làm đầu mối đường dây ma túy ở TP.HCM Trước khi bị bắt vì mua bán trái phép chất ma túy, người phụ nữ 79 tuổi này từng nhiều lần vào tù vì các tội trộm cắp tài sản và mua bán trái phép chất ma túy.

Nên ăn thịt bò tái hay chín? Nhiều người tin thịt bò tái bổ hơn thịt chín, nhưng chuyên gia cho biết chênh lệch dinh dưỡng rất nhỏ, trong khi nguy cơ nhiễm khuẩn lại tăng đáng kể.

Dự báo thời tiết miền Trung 10 ngày tới: Nhiều địa phương có mưa rào và dông Dự báo thời tiết miền Trung 10 ngày tới cho thấy khu vực tiếp tục chịu ảnh hưởng của hình thái thời tiết có mây, mưa rào và dông xuất hiện ở nhiều địa phương.

Iran cảnh báo sẽ tấn công các mỏ dầu, khí đốt của nước khác nếu Mỹ không kích Iran cuối tuần này cảnh báo Mỹ về bất kỳ "hành động phiêu lưu" nào và tuyên bố sẽ đáp trả quyết liệt nếu Washington thực tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Kênh La Khê chống ngập phía Tây Hà Nội tăng tốc về đích trước 30/9 Sau gần một thập kỷ thi công dang dở, hạng mục kênh La Khê (Hà Nội) đang được đẩy nhanh tiến độ với nhiều mũi thi công, hướng tới hoàn thành trước ngày 30/9.

Con gái liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai đau đáu tìm nơi chôn cất mẹ Ở tuổi 87, người con duy nhất của liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai là bà Lê Nguyễn Hồng Minh vẫn đau đáu lần theo từng manh mối tìm nơi mẹ an nghỉ.

Giá vàng hôm nay 2/8: Thế giới ít biến động, vàng trong nước giảm Sáng 2/8, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.043 USD/ounce, tăng 2 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá xăng dầu hôm nay 2/8: Dầu thế giới đi ngang phiên cuối tuần Lúc 6h ngày 2/8, giá dầu WTI ở mức 84,67 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 87,93 USD/thùng, không thay đổi so với phiên giao dịch trước.