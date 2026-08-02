Ông Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran, kêu gọi thỏa thuận ngay lập tức

(VTC News) -

Ông cũng khẳng định quyết định này nhận được sự ủng hộ của Israel.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social tối 1/8 (giờ địa phương), ông Trump viết “Mỹ đã sẵn sàng hoàn toàn” để có hành động Iran, với “mức độ sức mạnh quân sự chưa từng thấy”. Tuy nhiên, theo ông Trump, Iran cùng một số quốc gia Trung Đông đề nghị Mỹ tạm hoãn cuộc tấn công vì các bên đạt được khuôn khổ cho một thỏa thuận.

Ông Trump tuyên bố thỏa thuận này phải bao gồm việc mở hoàn toàn eo biển Hormuz và chấm dứt mối đe dọa hạt nhân từ Iran.

“Dựa trên đề nghị đó, tôi đồng ý hủy cuộc tấn công vì lợi ích của thế giới và cũng vì sự tồn tại của một nước Iran thành công, thịnh vượng, với điều kiện chúng ta có thể nhanh chóng đạt được một thỏa thuận”, ông Trump viết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

Trước đó cùng ngày, hai nguồn tin Israel nói với The Jerusalem Post rằng nước này đã nâng mức cảnh giác và sẵn sàng chiến đấu trong bối cảnh đánh giá Tổng thống Trump đang tiến gần tới quyết định nối lại các cuộc không kích nhằm vào Iran, thậm chí với quy mô lớn hơn trước.

Một quan chức Israel cho biết: “Chúng tôi đang trong tình trạng báo động cao và chờ quyết định cuối cùng của Tổng thống”.

Trong khi đó, trang tin Axios đưa tin Thái tử Ả-rập Xê Út Mohammed bin Salman điện đàm với ông Trump trong ngày 1/8, đề nghị Tổng thống Mỹ cân nhắc lại khả năng tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran.

Iran chưa bình luận về các tuyên bố mới của Tổng thống Trump.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo Iran sẽ đáp trả mạnh mẽ bất kỳ hành động “mạo hiểm” nào của Mỹ. Ông đã có các cuộc điện đàm với các đối tác khu vực hôm 1/8.

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cũng đề cập đến cuộc điện đàm trên mạng xã hội, viết rằng hai quan chức “đã thảo luận về tình hình mới nhất của quá trình đàm phán đang diễn ra”.

Trong một bài đăng tường thuật về cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Ả-rập Xê Út, Thái tử Faisal bin Farhan Al Saud, Araghchi cho biết Iran sẽ đáp trả dứt khoát và tương xứng với “bất kỳ hành động gây hấn nào” từ Mỹ, Israel hoặc các quốc gia khác trong khu vực.

Tuần trước, ông Araghchi viết trên mạng xã hội rằng chiến lược phòng thủ của Iran là đáp trả “mắt đền mắt” đối với bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở hạ tầng của nước này.