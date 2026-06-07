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Xuất bản ngày 07/06/2026 12:03 PM
Xuất bản ngày 07/06/2026 12:03 PM

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX

Viên Minh
Viên Minh
(VTC News) -

Sáng 7/6, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031 khai mạc ngày làm việc đầu tiên.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 1

Sáng 7/6, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc phiên thứ nhất với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 2

Dự Đại hội có gần 600 đại biểu là cán bộ, hội viên nông dân tiêu biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 10 triệu cán bộ, hội viên nông dân cả nước.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 3

Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Phan Như Nguyện tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tại phiên làm việc.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 4

Ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, điều hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn Thư ký và Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 5

Ông Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, Trưởng Ban Thẩm tra tư cách đại biểu, trình bày báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 6

Ông Phan Như Nguyện, Phó Chủ tịch Thường trực Ban Chấp hành Trung ương Hội khóa VIII, trình bày dự thảo Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khóa VIII.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 7

Đoàn Chủ tịch Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 8

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 9
Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 10

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình Đại hội.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 11

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 12

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX diễn ra từ ngày 7-8/6, là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân và tổ chức Hội Nông dân Việt Nam.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 13

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang tích cực thi đua, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết chiến lược về phát triển kinh tế - xã hội của Bộ Chính trị. Các cấp Hội Nông dân và giai cấp nông dân Việt Nam nỗ lực thi đua triển khai các hoạt động, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ các nghị quyết quan trọng đã đề ra.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 14

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 15

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của giai cấp nông dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đột phá - Hợp tác - Phát triển”. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá tình hình, kết quả công tác Hội và phong trào nông dân từ Đại hội VIII đến nay; đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2026-2031; cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 16

Trước đó, Đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, do ông Lương Quốc Đoàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, dẫn đầu.

Khai mạc phiên thứ nhất Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX - 17

Các đại biểu vào viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

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