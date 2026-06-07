Đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

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5 lần chuyển phôi thất bại, chồng động viên vợ: 'Dù còn 1% vẫn tìm con' Sau 5 lần chuyển phôi thất bại và gần 10 năm hiếm muộn, chị Trần Thị Vịnh giữ vững hy vọng nhờ câu nói của chồng: "Dù chỉ còn 1%, mình vẫn tìm con".

Tin thế giới nổi bật trong ngày 7/6 Tổng hợp tin tức thế giới ngày 7/6, cập nhật sự kiện quốc tế đáng chú ý về Nga - Ukraine, Mỹ - Iran, thị trường năng lượng toàn cầu, chính sách nhập cư của Mỹ.

Trúng số hơn 180 tỷ đồng, người giao hàng vẫn không quên đồng nghiệp cũ Dù trúng thưởng số tiền lớn, một triệu phú tại Anh vẫn nhớ đến những người đồng nghiệp của mình thuở hàn vi.

Học trò Johnny Trí Nguyễn đá cực nhanh, chỉ 2 phút hạ gục võ sĩ Philippines Võ sĩ Bùi Trường Sinh hạ knock-out Eric Balacoa sau 2 phút bằng cú đá tưởng như không có gì đặc biệt.

Những người không nên ăn quả mận Mận là loại quả được nhiều người yêu thích trong mùa hè nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả mận.

Chuyện tình kín tiếng của con gái chưởng môn Vịnh Xuân và chồng doanh nhân Sau nhiều năm gần kín tiếng trong chuyện tình cảm, diễn viên Katleen Phan Võ – con gái chưởng môn Vịnh Xuân Nam Anh lên xe hoa cùng chồng doanh nhân.

Công ty mẹ TikTok nói gì về tin sắp sản xuất ô tô? Thông tin về một thương hiệu ô tô mới chuẩn bị ra mắt tại Trung Quốc đã kéo theo nhiều suy đoán về vai trò của ByteDance, công ty mẹ của TikTok.

Công nghệ 7/6: iOS 27 và những bước tiến AI mạnh mẽ của Apple tại WWDC iOS 27 với Siri nâng cấp, công cụ AI chỉnh ảnh và tính năng mới từ Apple, Google ký hợp đồng 30 tỷ USD với SpaceX... là một số tin công nghệ 7/6.

Nhiều quốc gia tăng tốc mở rộng hạ tầng sạc để thúc đẩy xe điện Hạ tầng sạc xe điện đang được nhiều quốc gia đẩy mạnh đầu tư nhằm phục vụ quá trình chuyển đổi xanh giao thông.

VNG đặt mục tiêu có lãi năm 2026, định vị lại chiến lược trong kỷ nguyên AI Sau năm đầu tiên ghi nhận lợi nhuận kinh doanh dương, VNG đặt mục tiêu có lãi cả năm và đẩy mạnh chiến lược AI.

Xem trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia hôm nay 7/6 trên kênh nào? Cập nhật đầy đủ thông tin lịch thi đấu, kênh trực tiếp bóng đá U19 Việt Nam vs U19 Indonesia diễn ra lúc 20h ngày 7/6.

Câu đố 'hack não': Từ nào để nguyên là chồng, thêm dấu là vợ? Liệu bạn có đủ tinh mắt và nhanh trí để giải mã câu đố mẹo "kinh điển": Từ nào để nguyên là chồng, thêm dấu lại biến thành vợ?

Top 20 bản hit nhạc trẻ 8X 9X đình đám, nghe là thấy cả bầu trời thanh xuân Đây đều là những ca khúc nhạc trẻ đình đám từng phủ sóng khắp các bảng xếp hạng, được nhiều người yêu thích và gắn liền với ký ức thanh xuân của thế hệ 8x, 9x.

Mắc thủy đậu tự điều trị tại nhà, người già viêm não, người trẻ suy hô hấp Mắc thủy đậu nhưng tự điều trị tại nhà, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng như viêm não, suy hô hấp phải thở máy, cảnh báo nguy cơ biến chứng nguy hiểm.

Nga tuyên bố đánh chặn 339 máy bay không người lái Ukraine trong 13 giờ Bộ Quốc phòng Nga cho biết các đơn vị phòng không đã đánh chặn và phá hủy 339 máy bay không người lái (drone) của Ukraine trong khoảng 13 giờ.

Khai mạc Đại hội Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX Sáng nay (7/6), tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2026 – 2031 khai mạc phiên thứ nhất.

Giá xăng dầu hôm nay 7/6: Tiếp tục đi xuống Lúc 6h ngày 7/6, giá dầu WTI đứng ở mức 90,54 USD/thùng, giảm 2,5 USD/thùng, trong khi đó, giá dầu Brent của Mỹ đứng ở ngưỡng 93,09 USD/thùng, giảm 1,94 USD/thùng.

Xả súng gần lễ hội ở Mỹ, nhân chứng kể lại 'khung cảnh hỗn loạn kinh hoàng' Một vụ nổ súng xảy ra gần Lễ hội Old West End ở thành phố Toledo, bang Ohio (Mỹ), khiến nhiều người bị thương, cảnh sát đang truy tìm nghi phạm liên quan.

Lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026 mới nhất: U19 Việt Nam thi đấu ngày nào? Chi tiết lịch thi đấu giải U19 Đông Nam Á 2026: U19 Việt Nam đấu với U19 Indonesia, U19 Myanmar và U19 Timor Leste ở vòng bảng.

Tăng Phúc thay đổi thế nào sau một thập kỷ kiên trì theo đuổi âm nhạc? Nam ca sĩ tâm sự hành trình 10 năm làm nghề của mình như từ bóng tối bước ra ánh sáng để định vị một chân dung nghệ thuật hoàn toàn mới.

Lộ diện 7 tuyến metro trọng điểm, bước ngoặt giao thông đô thị tại TP.HCM Nhằm cán mốc 200km đường sắt vào năm 2030, TP.HCM lên kế hoạch triển khai 7 tuyến metro trọng điểm kết nối liên vùng, với tổng nhu cầu vốn khổng lồ hơn 17 tỷ USD.

Giá vàng hôm nay 7/6: Đi ngang ở ngưỡng thấp Sáng 7/6, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.328 USD/ounce, không đổi so với đầu giờ sáng qua.

Trực tiếp bóng đá Argentina 2-0 Honduras: Messi dự bị cả trận Trực tiếp bóng đá Argentina vs Honduras diễn ra lúc 7h ngày 7/6: VTC News cập nhật diễn biến, tỷ số Argentina đấu với Honduras mới nhất.

Harry Kane ghi bàn, Anh thắng New Zealand Sáng 7/6 tại Florida (Mỹ), đội tuyển Anh thắng New Zealand 1-0 trong trận giao hữu quốc tế nhờ bàn thắng của Harry Kane.

World Cup 2026 hôm nay 7/6: HLV Argentina báo tin vui về Messi Cập nhật thông tin World Cup 2026 mới nhất ngày 7/6: HLV Lionel Scaloni cho biết Lionel Messi đang hồi phục tích cực sau chấn thương cơ gặp phải gần đây.

Con nước đổi dòng, người nuôi hàu tại Quảng Ninh điêu đứng Biến động bất thường của nguồn nước tại cửa sông Bắc Luân khiến hàu chết hàng loạt, nhiều hộ nuôi thiệt hại tới 80-90% sản lượng, nguy cơ mất trắng vốn liếng.

Ngôi sao Iraq tham dự World Cup 2026 bị kiểm tra 7 tiếng ở sân bay Mỹ Tiền đạo Aymen Hussein bị giữ gần 7 giờ để thẩm vấn tại sân bay O’Hare (Mỹ), trong khi nhiếp ảnh gia đi cùng bị từ chối nhập cảnh vào nước này.

Đổ baking soda xuống cống có tác dụng gì? Baking soda là nguyên liệu quen thuộc, giá rẻ nhưng đem lại nhiều tác dụng bất ngờ; bạn hãy thử mẹo đổ baking soda xuống cống để trải nghiệm hiệu quả.