Khai mạc Giải bóng chuyền VĐQG 2026: HCĐG Lào Cai thắng trận đầu

Tối 6/4, tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội), Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam phối hợp với Cục Thể dục thể thao Việt Nam và UBND xã Đông Anh long trọng tổ chức lễ khai mạc vòng 1 Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các câu lạc bộ năm 2026 - giải đấu cao nhất trong hệ thống thi đấu chính thức của bóng chuyền Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Trí Trường, Tổng thư ký Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam, Trưởng ban tổ chức giải nhấn mạnh: “Đây là sân chơi đỉnh cao, được tổ chức thường niên nhằm đánh giá trình độ của các đội bóng chuyền nam, nữ hàng đầu cả nước, đồng thời là cơ sở để tuyển chọn vận động viên cho đội tuyển quốc gia thực hiện các nhiệm vụ quốc tế. Công tác chuẩn bị đã hoàn tất, sẵn sàng cho một mùa giải chất lượng”.

Tâm điểm của ngày khai màn là chiến thắng áp đảo của Hóa chất Đức Giang Lào Cai trước Geleximco Hưng Yên. Bước vào trận đấu, Geleximco Hưng Yên gặp nhiều khó khăn khi không còn sự phục vụ của đội trưởng Nguyễn Thị Uyên cùng phụ công Nguyễn Thị Thanh Mai. Trong khi đó, HCĐG Lào Cai với lực lượng đồng đều và chất lượng đã nhanh chóng làm chủ thế trận.

Đội bóng đến từ Lào Cai thi đấu vượt trội, liên tục tạo khoảng cách điểm số lớn và không cho đối thủ cơ hội lật ngược tình thế. Kết quả, HCĐG Lào Cai giành chiến thắng tuyệt đối 3-0 với các tỷ số cách biệt 25-15, 25-12 và 25-10, qua đó có màn ra quân không thể ấn tượng hơn.

Chia sẻ sau trận đấu, đội trưởng Hoàng Thị Hồng Ngát của HCĐG Lào Cai cho biết: “Hiện tại nhiều đội đang trẻ hóa lực lượng, đội tôi cũng vậy. Nhưng hôm nay các vận động viên trẻ đã thi đấu rất tốt và góp phần quan trọng vào chiến thắng trước Geleximco Hưng Yên”.

Bên cạnh đó, ngày thi đấu đầu tiên còn chứng kiến bất ngờ lớn khi CLB Hà Nội đánh bại ứng viên vô địch Binh chủng Thông tin với tỷ số 3-2 (16-25, 25-23, 18-25, 25-10, 15-9). Dù bị đánh giá thấp hơn, tân binh Hà Nội Tasco Auto với dàn cầu thủ chất lượng như Vi Thị Như Quỳnh, Khánh Đang hay Lê Thanh Thúy đã thi đấu đầy bản lĩnh để tạo nên cú sốc.

Ở một trận đấu khác, LPB Ninh Bình vượt qua Thể Công Tân Cảng 3-2 (25-21, 17-25, 21-25, 25-19, 15-11). àn trình diễn xuất sắc của Ngoại binh Mông Cổ Batsuuri Battur tỏa sáng rực rỡ giúp LPB Ninh Bình vượt qua đương kim á quân bóng chuyền VĐQG - Thể Công Tân Cảng sau 5 set kịch tính. Trong khi đó, đội Hà Nội cũng gây ấn tượng khi đánh bại cựu vương Sanest Khánh Hòa trong ngày ra quân.

Năm 2026 đánh dấu bước thay đổi quan trọng khi giải chính thức mang tên Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB, cùng với đó là điều chỉnh lớn về thể thức thi đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử, vòng bảng được tổ chức theo thể thức lượt đi và lượt về, nâng tổng số trận mỗi đội lên 14 (thay vì 7 như trước đây), hứa hẹn tạo nên cuộc cạnh tranh khốc liệt và hấp dẫn hơn.

Theo kế hoạch, vòng 1 diễn ra tại Đông Anh (Hà Nội) từ ngày 6/4 đến 19/4. Vòng 2 và vòng chung kết nội dung nữ sẽ tổ chức tại Vĩnh Long từ ngày 14 đến 25/10, trong khi nội dung nam diễn ra tại Trung tâm thể thao Công an TP.HCM từ ngày 28/10 đến 8/11.