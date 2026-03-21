Giải Bóng chuyền VĐQG 2026: 16 đội tranh giải hơn 2 tỷ đồng

Sáng 21/3, tại Hà Nội, Lễ bốc thăm và giới thiệu nhà tài trợ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp Phân bón Cà Mau 2026 đã diễn ra, chính thức khởi động mùa giải đỉnh cao của bóng chuyền Việt Nam, đồng thời công bố kế hoạch hoạt động của đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia trong năm 2026.

Theo kế hoạch được Cục Thể dục thể thao Việt Nam và Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam thông qua, Giải VĐQG 2026 sẽ diễn ra qua hai giai đoạn. Vòng I tổ chức từ ngày 6/4 đến 19/4 tại Nhà thi đấu Đông Anh (Hà Nội). Vòng II cùng các trận chung kết và xếp hạng nữ diễn ra từ ngày 14/10 đến 25/10 tại Vĩnh Long, trong khi nội dung nam sẽ tranh tài từ ngày 28/10 đến 8/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm TDTT Công an TP.HCM.

Đây là giải đấu đỉnh cao trong hệ thống thi đấu quốc gia, nơi quy tụ các vận động viên ưu tú thuộc thành phần đội tuyển quốc gia, chuẩn bị nhiệm vụ tại các giải quốc tế trong năm 2026. Giải đấu có sự tham gia của 16 đội, gồm 8 đội nam và 8 đội nữ. Ở nội dung nam có sự góp mặt của những cái tên đáng chú ý như Biên Phòng MB, Thể Công Tân Cảng, Sanest Khánh Hòa hay LPBank Ninh Bình. Nội dung nữ chứng kiến sự cạnh tranh của các CLB như VTV Bình Điền Long An, Hóa chất Đức Giang Lào Cai, Thông tin BĐ 15 hay VietinBank.

Lễ bốc thăm và giới thiệu nhà tài trợ Giải bóng chuyền vô địch quốc gia (VĐQG) Cúp Phân bón Cà Mau 2026 diễn ra sáng 21/3 tại Hà Nội.

Các đội sẽ thi đấu vòng tròn hai lượt để tính điểm xếp hạng. Sau đó, 4 đội đứng đầu bước vào vòng tranh chức vô địch, trong khi 4 đội còn lại thi đấu phân hạng. Đội xếp cuối sẽ xuống hạng A năm 2027. Tổng giá trị giải thưởng của mùa giải lên tới 2,28 tỷ đồng.

Không chỉ là sân chơi đỉnh cao trong nước, giải đấu còn là dịp để các tuyển thủ quốc gia cọ xát, chuẩn bị cho loạt nhiệm vụ quốc tế quan trọng trong năm 2026. Đội tuyển bóng chuyền nữ quốc gia sẽ tập huấn từ tháng 5 đến tháng 9 tại Bắc Ninh và tham dự nhiều giải đấu lớn như AVC Women’s Cup tại Philippines, SEA V.League, VTV Cup, Giải vô địch châu Á và ASIAD.

Tại buổi lễ, Tổng công ty Phân bón Dầu khí Cà Mau tiếp tục được công bố là nhà tài trợ chính của giải đấu, đồng thời đồng hành cùng đội tuyển nữ quốc gia. Đáng chú ý, doanh nghiệp này dành gói thưởng lên tới 1 tỷ đồng để khích lệ đội tuyển nữ nếu đạt thành tích cao tại các giải quốc tế trong năm, với mức thưởng tối đa 500 triệu đồng cho chức vô địch.