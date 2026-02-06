Bóng chuyền nữ Việt Nam chính thức góp mặt ở vòng loại giải thế giới

Tối 6/2, Liên đoàn bóng chuyền châu Á công bố các đội tuyển bóng chuyền nữ sẽ góp mặt ở giải vô địch châu Á 2026 (AVC Volleyball Continental Championships). ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nằm trong danh sách 12 đội tham dự.

Trong đó, ĐT Trung Quốc là chủ nhà. Các đội còn lại gồm Australia, Hong Kong (Trung Quốc), Indonesia, Iran, Nhật Bản, Kazakhstan, Hàn Quốc, Lebanon, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.

Giải đấu sẽ diễn ra tại Thiên Tân (Trung Quốc) từ ngày 21/8 tới 30/8/2026. AVC cho biết nhà vô địch của giải sẽ giành suất trực tiếp tham dự Thế vận hội Los Angeles 2028, trong khi 3 đội dẫn đầu sẽ đoạt vé dự Giải vô địch thế giới FIVB 2027, qua đó nâng cao đáng kể tính cạnh tranh đối với tất cả các đội tham gia.

AVC cho biết các thông tin chi tiết về thể thức thi đấu, lễ bốc thăm và lịch thi đấu sẽ được công bố trong thời gian tới.

Trong quá khứ, thành tích tốt nhất của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ở giải vô địch châu Á là hạng 4 vào năm 2023.

Giải bóng chuyền vô địch châu Á là sân chơi đẳng cấp, quy tụ các đội mạnh nhất châu Á, với tính chất là vòng loại của Olympic và Giải vô địch thế giới FIVB 2027. Đây sẽ là thử thách lớn cho thầy trò HLV Tuấn Kiệt trong năm 2026.

Trước đó, AVC cũng thông báo ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam nằm trong 12 đội góp mặt ở giải AVC Cup 2026 tổ chức tại Philippines. So với giải vô địch châu Á 2026, AVC Cup là giải đấu thấp hơn nhưng mang lại cơ hội cộng điểm trên BXH thế giới cho thầy trò HLV Tuấn Kiệt. AVC Cup 2026 diễn ra từ ngày 6/6 tới 14/6/2026.