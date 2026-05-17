Xuất bản ngày 17/05/2026 07:33 AM
Cập nhật lúc 07:43 AM ngày 17/05/2026

Bảng lương công chức từ 1/7

(VTC News) -

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Chính phủ quyết định tăng lương cơ sở với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang từ 2.340.000 đồng lên 2.530.000 đồng, áp dụng từ ngày 1/7.

Lương cơ sở là căn cứ để tính tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương = lương cơ sở x hệ số lương (chưa bao gồm các khoản phụ cấp).

Với mức lương cơ sở 2.530.000 đồng thì bảng lương của công chức từ ngày 1/7/2026 như sau:

Chuyên gia cao cấp

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
18,8022.264.000
29,4023.782.000
310,0025.300.000

A3 - Nhóm 1 (A3.1)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
16,2015.686.000
26,5616.596.800
36,9217.507.600
47,2818.418.400
57,6419.329.200
68,0020.240.000

A3 - Nhóm 2 (A3.2)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
15,7514.547.500
26,1115.458.300
36,4716.369.100
46,8317.279.900
57,1918.190.700
67,5519.101.500

A2 - Nhóm 1 (A2.1)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
14,4011.132.000
24,7411.992.200
35,0812.852.400
45,4213.712.600
55,7614.572.800
66,1015.433.000
76,4416.293.200
86,7817.153.400

A2 - Nhóm 2 (A2.2)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
14,0010.120.000
24,3410.980.200
34,6811.840.400
45,0212.700.600
55,3613.560.800
65,7014.421.000
76,0415.281.200
86,3816.141.400

A1

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
12,345.920.200
22,676.755.100
33,007.590.000
43,338.424.900
53,669.259.800
63,9910.094.700
74,3210.929.600
84,6511.764.500
94,9812.599.400

A0

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
12,105.313.000
22,416.097.300
32,726.881.600
43,037.665.900
53,348.450.200
63,659.234.500
73,9610.018.800
84,2710.803.100
94,5811.587.400
104,8912.371.700

B

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
11,864.705.800
22,065.211.800
32,265.717.800
42,466.223.800
52,666.729.800
62,867.235.800
73,067.741.800
83,268.247.800
93,468.753.800
103,669.259.800
113,869.765.800
124,0610.271.800

C - Nhóm 1 (C1)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
11,654.174.500
21,834.629.900
32,015.085.300
42,195.540.700
52,375.996.100
62,556.451.500
72,736.906.900
82,917.362.300
93,097.817.700
103,278.273.100
113,458.728.500
123,639.183.900

C - Nhóm 2 (C2)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
11,503.795.000
21,684.250.400
31,864.705.800
42,045.161.200
52,225.616.600
62,406.072.000
72,586.527.400
82,766.982.800
92,947.438.200
103,127.893.600
113,308.349.000
123,488.804.400

C - Nhóm 3 (C3)

BậcHệ số lươngMức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng)
11,353.415.500
21,533.870.900
31,714.326.300
41,894.781.700
52,075.237.100
62,255.692.500
72,436.147.900
82,616.603.300
92,797.058.700
102,977.514.100
113,157.969.500
123,338.424.900
Anh Văn
