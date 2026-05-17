Những vị khách đầu tiên trải nghiệm VR 'Trở về thời khắc thiêng liêng' ở Nghệ An

Sáng nay 17/5, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (tỉnh Nghệ An), nhiều người có mặt từ sớm để tham gia chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng”.
Dù thời tiết oi nóng ngay từ đầu ngày, nhiều người vẫn kiên nhẫn xếp hàng nhiều giờ để được đeo kính thực tế ảo (VR), sống lại không khí lịch sử ngày 2/9/1945.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, từ khoảng 8h cùng ngày, khu vực sân khấu Nhà Lá bên trong Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên đông kín người. Nhiều du khách tranh thủ check-in, tìm hiểu thông tin về chương trình trước khi vào khu trải nghiệm.
Dưới cái nắng gay gắt, dòng người vẫn nối dài chờ đến lượt tham gia chương trình thực tế ảo tái hiện Quảng trường Ba Đình lịch sử ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Chị Nguyễn Hoà (22 tuổi, trú tại Hà Tĩnh) cho biết: “Tôi đến từ sớm vì sợ đông. Dù thời tiết nóng nhưng ai cũng háo hức. Được trải nghiệm chương trình đúng dịp Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh quê Bác khiến ai cũng thấy ý nghĩa, xúc động”.
Nhiều bạn trẻ thích thú với cách tái hiện lịch sử bằng công nghệ hiện đại. Sau khi trải nghiệm, Trần Minh Anh (20 tuổi, quê Nghệ An) cho biết cảm giác hoàn toàn khác so với xem tư liệu qua sách báo hay truyền hình. “Khi đeo kính VR, tôi có cảm giác như đang đứng giữa Quảng trường Ba Đình năm 1945. Không gian, âm thanh và hình ảnh đều rất chân thực. Đây là lần đầu tiên tôi được trải nghiệm lịch sử theo cách gần gũi như vậy”, Minh Anh nói.
Tiếp nối thành công của dự án đặc biệt “Trở về thời khắc thiêng liêng” nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), dưới sự chỉ đạo của Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Nghệ An, Báo Điện tử VTC News phối hợp cùng Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông CDIT tổ chức chương trình trải nghiệm thực tế ảo “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra từ 17-19/5/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động có ý nghĩa đặc biệt hướng tới kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), 70 năm thành lập Khu di tích Kim Liên; đồng thời gắn với lễ công bố Quyết định công nhận Khu du lịch Quốc gia và thí điểm Chương trình du lịch đêm “Thắp sáng Làng Sen”.
Theo ban tổ chức, toàn bộ bối cảnh Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được phục dựng bằng công nghệ thực tế ảo. Người tham gia sử dụng kính VR để tương tác, di chuyển trong không gian 3D và trực tiếp hòa mình vào thời khắc lịch sử của dân tộc.
Chương trình trải nghiệm “Trở về thời khắc thiêng liêng” không chỉ là sản phẩm sáng tạo nội dung gắn kết chặt chẽ giữa lịch sử và công nghệ hiện đại mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới toàn diện của Đài Tiếng nói Việt Nam trong hành trình chuyển mình cùng thời đại số.
Trước đó, trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, chương trình thu hút hơn 30.000 lượt người tham gia trải nghiệm, tạo hiệu ứng truyền thông tích cực, trở thành điểm nhấn văn hóa và nhận được sự quan tâm, đánh giá cao của đông đảo Nhân dân, cơ quan báo chí cùng nhiều đơn vị liên quan.
Tháng 9/2025, chương trình tiếp tục được triển khai tại tỉnh Quảng Ninh và ghi nhận nhiều phản hồi tích cực từ công chúng. Chương trình trải nghiệm Trở về thời khắc thiêng liêng tại Nghệ An được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn văn hóa - công nghệ nổi bật của Lễ hội Làng Sen năm 2026, góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, bằng những trải nghiệm chân thực, sống động và giàu cảm xúc.
