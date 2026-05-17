Hà Nội xây 5 tổ hợp y tế chất lượng cao, đón nhu cầu chăm sóc sức khỏe 100 năm tới

(VTC News) -

Trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm vừa công bố, Hà Nội định hướng phát triển mạnh hệ thống y tế và chăm sóc sức khỏe, trong đó hình thành 5 tổ hợp y tế đa năng chất lượng cao tại các cửa ngõ nhằm giảm tải cho nội đô lịch sử.

Theo quy hoạch, 5 tổ hợp y tế quy mô lớn được bố trí tại các khu vực ngoại vi để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của người dân Thủ đô và vùng phụ cận.

Cụ thể, tổ hợp y tế phía Bắc đặt tại Sóc Sơn với quy mô khoảng 50-80 ha, tập trung vào cấp cứu, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế gắn với cảng hàng không quốc tế.

Tổ hợp phía Tây tại Hòa Lạc có quy mô khoảng 100-150 ha, được định hướng trở thành trung tâm y tế kỹ thuật cao, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ y sinh, kết nối với Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và khu đô thị Đại học Quốc gia.

Tổ hợp phía Tây Nam tại khu vực Xuân Mai - Chương Mỹ rộng khoảng 150-200 ha, tập trung phát triển điều dưỡng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và y học cổ truyền.

Trong khi đó, tổ hợp phía Nam đặt tại Phú Xuyên, quy mô khoảng 100-160 ha, đóng vai trò đầu mối y tế khu vực phía Nam thành phố, gắn với cực tăng trưởng mới và sân bay thứ hai trong tương lai.

Tổ hợp phía Đông tại Gia Lâm có quy mô khoảng 50 ha, tập trung phát triển các dịch vụ y tế chuyên sâu chất lượng cao.

Hà Nội xây 5 tổ hợp y tế chất lượng cao, đón đầu nhu cầu chăm sóc sức khỏe 100 năm tới

Ngoài 5 tổ hợp y tế lớn, Hà Nội cũng quy hoạch khu phức hợp y tế và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại quận Hoàng Mai với quy mô khoảng 13,6 ha.

Khu vực này được định hướng kết hợp khám chữa bệnh kỹ thuật cao, đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ dưỡng lão cao cấp theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc người già trong bối cảnh dân số già hóa.

Ở lĩnh vực an toàn thực phẩm, thành phố đặt mục tiêu xây dựng hệ thống dữ liệu số truy xuất nguồn gốc thực phẩm toàn thành phố, phát triển mạng lưới giết mổ công nghiệp tập trung và ứng dụng công nghệ tiếp nhận phản ánh của người dân.

Hà Nội cũng định hướng siết chặt quản lý vận chuyển, kinh doanh động vật; đồng thời chuẩn hóa, quy hoạch lại các điểm bán thức ăn đường phố gắn với đào tạo bắt buộc về an toàn thực phẩm nhằm bảo đảm sức khỏe cộng đồng và văn minh đô thị.

Theo quy hoạch, việc phát triển đồng bộ y tế, chăm sóc sức khỏe và an toàn thực phẩm là một trong những trụ cột quan trọng để nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô trong dài hạn.