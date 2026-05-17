Bảng lương của Quân đội khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7

(VTC News) -

Chính phủ chốt tăng lương cơ sở thêm 8% so với mức 2,34 triệu đồng/tháng hiện nay, lên 2,53 triệu đồng từ ngày 1/7/2026.

Lương cơ sở là căn cứ để tính lương của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo công thức: lương bằng lương cơ sở x hệ số lương, chưa bao gồm các khoản phụ cấp.

Chi tiết bảng lương của Quân đội từ ngày 1/7/2026:

Cấp bậc quân hàm sĩ quan Quân đội Nhân dân

Cấp bậc quân hàm Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) Đại tướng 10,40 26.312.000 Thượng tướng 9,80 24.794.000 Trung tướng 9,20 23.276.000 Thiếu tướng 8,60 21.758.000 Đại tá 8,00 20.240.000 Thượng tá 7,30 18.469.000 Trung tá 6,60 16.698.000 Thiếu tá 6,00 15.180.000 Đại úy 5,40 13.662.000 Thượng úy 5,00 12.650.000 Trung úy 4,60 11.638.000 Thiếu úy 4,20 10.626.000 Thượng sĩ 3,80 9.614.000 Trung sĩ 3,50 8.855.000 Hạ sĩ 3,20 8.096.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,20 8.096.000 2 3,45 8.728.500 3 3,70 9.361.000 4 3,95 9.993.500 5 4,20 10.626.000 6 4,45 11.258.500 7 4,70 11.891.000 8 4,95 12.523.500 9 5,20 13.156.000 10 5,45 13.788.500

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu sơ cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,95 7.463.500 2 3,20 8.096.000 3 3,45 8.728.500 4 3,70 9.361.000 5 3,95 9.993.500 6 4,20 10.626.000 7 4,45 11.258.500 8 4,70 11.891.000 9 4,95 12.523.500 10 5,20 13.156.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,50 8.855.000 2 3,80 9.614.000 3 4,10 10.373.000 4 4,40 11.132.000 5 4,70 11.891.000 6 5,00 12.650.000 7 5,30 13.409.000 8 5,60 14.168.000 9 5,90 14.927.000 10 6,20 15.686.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu trung cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,20 8.096.000 2 3,50 8.855.000 3 3,80 9.614.000 4 4,10 10.373.000 5 4,40 11.132.000 6 4,70 11.891.000 7 5,00 12.650.000 8 5,30 13.409.000 9 5,60 14.168.000 10 5,90 14.927.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,85 9.740.500 2 4,20 10.626.000 3 4,55 11.511.500 4 4,90 12.397.000 5 5,25 13.282.500 6 5,60 14.168.000 7 5,95 15.053.500 8 6,30 15.939.000 9 6,65 16.824.500 10 7,00 17.710.000 11 7,35 18.595.500 12 7,70 19.481.000

Quân nhân chuyên nghiệp và chuyên môn kỹ thuật cơ yếu cao cấp - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,65 9.234.500 2 4,00 10.120.000 3 4,35 11.005.500 4 4,70 11.891.000 5 5,05 12.776.500 6 5,40 13.662.000 7 5,75 14.547.500 8 6,10 15.433.000 9 6,45 16.318.500 10 6,80 17.204.000 11 7,15 18.089.500 12 7,50 18.975.000

Công nhân quốc phòng loại A - Nhóm 1

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,50 8.855.000 2 3,85 9.740.500 3 4,20 10.626.000 4 4,55 11.511.500 5 4,90 12.397.000 6 5,25 13.282.500 7 5,60 14.168.000 8 5,95 15.053.500 9 6,30 15.939.000 10 6,65 16.824.500

Công nhân quốc phòng loại A - Nhóm 2

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 3,20 8.096.000 2 3,55 8.981.500 3 3,90 9.867.000 4 4,25 10.752.500 5 4,60 11.638.000 6 4,95 12.523.500 7 5,30 13.409.000 8 5,65 14.294.500 9 6,00 15.180.000 10 6,35 16.065.500

Công nhân quốc phòng loại B

Bậc Hệ số lương Mức lương từ 1/7/2026 (đồng/tháng) 1 2,90 7.337.000 2 3,20 8.096.000 3 3,50 8.855.000 4 3,80 9.614.000 5 4,10 10.373.000 6 4,40 11.132.000 7 4,70 11.891.000 8 5,00 12.650.000 9 5,30 13.409.000 10 5,60 14.168.000