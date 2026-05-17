VNVC hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng tăng cường y tế dự phòng cho toàn quân, dân Côn Đảo

(VTC News) -

Một trong những dấu ấn đặc biệt, có ý nghĩa bền vững của gói tài trợ là việc VNVC đầu tư, đưa vào vận hành và trao tặng toàn bộ hệ thống kho lạnh bảo quản vắc xin đạt chuẩn quốc tế GSP đầu tiên tại Côn Đảo, đáp ứng nghiêm ngặt tiêu chuẩn bảo quản vắc xin để đảm bảo tính an toàn, hiệu quả của hoạt động tiêm chủng.

Bên cạnh đó, VNVC sẽ tài trợ hàng chục nghìn liều vắc xin cúm thế hệ mới của Sanofi Pasteur (Pháp) để tiêm cho toàn bộ quân và dân Côn Đảo. Mỗi người sẽ được tiêm một liều mỗi năm và duy trì trong 3 năm liên tiếp.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM; TS.BS Huỳnh Minh Chín - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM; ông Lê Hoàng Hải - Bí thư Đảng ủy Đặc khu, Chủ tịch HĐND Đặc khu Côn Đảo cùng đại diện các sở, ban, ngành, lực lượng cảnh sát biển và đông đảo nhân dân địa phương chứng kiến Lễ trao tặng Gói tài trợ của VNVC tại Đặc khu Côn Đảo. (Ảnh: Minh Trung)

Đợt tiêm đầu tiên cho khoảng 500 cán bộ, chiến sĩ và người dân Côn Đảo được đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng và nhân viên y tế VNVC trực tiếp từ đất liền ra đảo triển khai. Sau đó, VNVC đồng thời hướng dẫn, chuyển giao toàn bộ các quy trình để cán bộ y tế địa phương làm chủ công nghệ quy trình bảo quản vắc xin cũng như sử dụng hiệu quả, an toàn nguồn vắc xin số lượng lớn trong nhiều năm liên tiếp. VNVC cũng cam kết ưu tiên cung ứng các loại vắc xin mới, vắc xin thế hệ mới phục vụ nhu cầu phòng bệnh cho quân và dân Côn Đảo trước lượng du khách ngày càng tăng.

Hiện, TP.HCM đang dẫn đầu cả nước về đẩy mạnh các giải pháp phát triển ngành y tế theo hướng hiện đại, chuyên sâu, trong đó chú trọng nâng cao năng lực y tế cơ sở, củng cố hệ thống y tế dự phòng ở cả các khu vực xa trung tâm, vùng biển đảo theo hướng hiện đại, chủ động và bền vững. Đây chính là minh chứng rõ nét, hiện thực hóa Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về các giải pháp đột phá trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, chuyển từ mục tiêu khám chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh, trong đó chú trọng tiêm chủng vắc xin.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Phước Lộc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, cho biết TP.HCM đang chuyển mạnh tư duy từ chữa bệnh sang chủ động phòng bệnh theo định hướng của Trung ương và chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đối với ngành y tế.

Theo đó, Thành phố định hướng phát triển y tế Côn Đảo theo mô hình đa tầng gồm: tầng thứ nhất là chăm sóc sức khỏe ban đầu, y tế dự phòng; tầng thứ hai là đầu tư y tế cơ sở, chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người dân; và tầng thứ ba là phát triển y tế chuyên sâu, kỹ thuật cao, đáp ứng yêu cầu điều trị ngày càng cao tại địa phương.

“Thành phố ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao và cảm ơn Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC cùng Hệ thống BVĐK Tâm Anh đã đồng hành tham gia vào chuỗi y tế đa tầng này, góp phần nâng cao năng lực y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho quân và dân Côn Đảo. Kết quả cuối cùng chính là người dân được thụ hưởng tốt hơn các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe ngay tại địa phương”, ông Nguyễn Phước Lộc nói.

Ông Nguyễn Phước Lộc thăm hỏi, động viên quân và dân Côn Đảo trong buổi tiêm vắc xin cúm miễn phí sáng 16/5. (Ảnh: Minh Trung)

Ông Ngô Chí Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Hệ thống Trung tâm Tiêm chủng VNVC, cho biết rất xúc động và vinh dự khi chương trình này được đón nhận tại Đặc khu Côn Đảo, TP.HCM.

“Đây cũng là lần đầu tiên tại Việt Nam, một đơn vị y tế tư nhân như VNVC được vinh dự đồng hành với chính quyền địa phương thực hiện một Chương trình bảo trợ tiêm chủng vắc xin ngoài tiêm chủng mở rộng, với quy mô lớn và cam kết bảo trợ trong nhiều năm liên tiếp. Với sự gắn kết chặt chẽ của Công - Tư trong y tế, chúng tôi tin tưởng rằng sẽ tiếp tục đóng góp thêm nhiều giải pháp đột phá, giá trị và bền vững cho ngành y tế Việt Nam”, ông Ngô Chí Dũng chia sẻ.

Có mặt từ sáng sớm để tiêm vắc xin cúm tại Trung tâm Y tế Quân Dân Y Đặc khu Côn Đảo, bà Huỳnh Thị Kim Loan (63 tuổi), con gái cựu tù chính trị Huỳnh Văn Biện xúc động cho biết nhiều năm qua bà thường bị cảm cúm kéo dài nhưng chưa có điều kiện vào đất liền tiêm ngừa vì chi phí đi lại tốn kém.

“Mỗi lần muốn tiêm vắc xin phải vào đất liền rất vất vả và tốn kém. Tôi mong VNVC sẽ tiếp tục đưa thêm nhiều loại vắc xin ra đảo để người dân được tiêm chủng bảo vệ sức khỏe, nhất là trẻ em và người già”, bà Loan chia sẻ.

Bà Huỳnh Thị Kim Loan (63 tuổi) con gái cựu tù chính trị Huỳnh Văn Biện được VNVC tiêm vắc xin cúm trong sáng ngày 16/5. (Ảnh: Minh Trung)

Bác sĩ Nguyễn Văn Tuân, được điều từ Trung tâm Tiêm chủng VNVC Thanh Lễ (Bình Dương) tham gia tiêm chủng miễn phí vắc xin cúm cho quân và dân Côn Đảo bày tỏ: “Chúng tôi đã may mắn được tham gia các chiến dịch tiêm chủng vắc xin cộng đồng rất lớn và ý nghĩa như trong giai đoạn chống dịch Covid-19 hay dịch sởi tại TP.HCM. Nhưng lần này đến với Côn Đảo, chúng tôi vô cùng xúc động và cùng nỗ lực thực hiện thật tốt các nhiệm vụ, như lời tri ân đến những hy sinh, đóng góp to lớn của quân và dân Côn Đảo trong những năm tháng lịch sử của dân tộc”.

Cũng tại buổi lễ, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - thành viên cùng hệ sinh thái y tế, chăm sóc sức khỏe với VNVC - cũng trao tặng xe điện trị giá 500 triệu đồng cho Bảo tàng - Thư viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Cơ sở Côn Đảo), góp phần tăng cường điều kiện vận hành, phục vụ công tác chuyên môn trong bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa tại vùng biển đảo giàu ý nghĩa lịch sử của Tổ quốc.

Trong suốt gần 10 năm hình thành và phát triển, bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ cho hệ thống trung tâm tiêm chủng hiện đại và không ngừng nâng cao chất lượng chuyên môn, VNVC cũng bền bỉ thực hiện liên tiếp hoạt động cộng đồng, thiện nguyện trên khắp cả nước.

VNVC cũng là mô hình tiêm chủng vắc xin độc đáo và duy nhất trên toàn cầu có được sự phát triển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng trong việc nâng cao chất lượng tiêm chủng vắc xin dịch vụ và năng lực phòng bệnh bằng vắc xin của Việt Nam.