Điểm mặt những đại dự án của Hóa chất Đức Giang trước khi lãnh đạo bị bắt

(VTC News) -

Tổ hợp nhà máy hóa chất Đức Giang - Lào Cai

Tổ hợp nhà máy hóa chất Đức Giang - Lào Cai tại Tằng Loỏng (Lào Cai) được xem là “trái tim” của hệ sinh thái Đức Giang, nơi doanh nghiệp xây dựng chuỗi sản xuất khép kín từ quặng apatit đến các sản phẩm hóa chất sâu.

Tổ hợp nhà máy hóa chất Đức Giang - Lào Cai tại Tằng Loỏng. (Ảnh: DGC)

Các nhà máy lớn tại đây gồm: Nhà máy sản xuất photpho vàng, Nhà máy axit photphoric trích ly, Nhà máy axit photphoric nhiệt.

Nổi bật nhất là Nhà máy sản xuất photpho lớn nhất Việt Nam có công suất 40.000 tấn/năm và Nhà máy axit phosphoric trích ly có thể sản xuất axit trích ly đạt tiêu chuẩn xuất khẩu (mgpa) công suất 160.000 tấn/năm.

Chính vì vậy, tổ hợp này tại Lào Cai được xem là "gà đẻ trứng vàng" với đóng góp doanh thu và lợi nhuận lớn nhất cho tập đoàn.

Tổng vốn đầu tư cho cụm dự án tại Khu công nghiệp Tằng Loỏng ước tính gần 2.800 tỷ đồng, đóng vai trò chủ lực trong doanh thu và lợi nhuận của tập đoàn.

Song song với hóa chất cơ bản, Đức Giang cũng đầu tư các nhà máy phân bón DAP/MAP (hai loại phân phức hợp cao cấp, tan nhanh, chứa đạm, lân) và các sản phẩm liên quan. Ngoài ra, công ty cũng sản xuất hóa chất phục vụ nông nghiệp

Các dự án này có quy mô vốn từ vài trăm đến hàng nghìn tỷ đồng, tận dụng nguồn axit photphoric từ chuỗi sản xuất chính.

Dự án Xút – Clo và các dẫn xuất Nghi Sơn

Một trong những dự án tham vọng nhất của Hóa chất Đức Giang là Tổ hợp Xút – Clo và hóa chất cơ bản tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa). Dự án này có tổng vốn đầu tư công bố vào khoảng 12.000 tỷ đồng.

Dự án Xút – Clo và các dẫn xuất Nghi Sơn. (Ảnh: DGC)

Sản phẩm chính của tổ hợp nhà máy là Xút (NaOH), HCL, Javel, PAC, Chloramine B, PVC cùng nhiều loại hóa chất công nghiệp khác, trong đó có nhóm sản phẩm dẫn xuất từ khí Clo lần đầu tiên được sản xuất tại Việt Nam. Dự án này được kỳ vọng mở rộng sang lĩnh vực hóa chất cơ bản quy mô lớn, giảm phụ thuộc vào photpho.

Không chỉ dừng ở Xút – Clo, doanh nghiệp còn định hướng phát triển một tổ hợp hóa chất tổng hợp tại Nghi Sơn với nhiều phân kỳ đầu tư.

Mục tiêu của Hóa chất Đức Giang là hình thành trung tâm hóa chất mới tại miền Trung. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm tái định vị doanh nghiệp từ “nhà sản xuất photpho” thành tập đoàn hóa chất đa ngành.

Các dự án của Hóa chất Đức Giang đều có quy mô lớn. (Ảnh: ĐGC)

Sản xuất cồn và phân bón tại Lâm Đồng

Đức Giang Đắc Nông là nhà sản xuất công nghiệp tại Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng. Đơn vị này đang sở hữu Nhà máy cồn Đại Việt và Nhà máy sản xuất phân bón (NPK và kali Sunfat) đều tại Khu công nghiệp Tâm Thắng. Tổng vốn đầu tư của Đức Giang vào hai nhà máy này là hơn 550 tỷ đồng.

Tại khu vực Lâm Đồng, Đức Giang còn đề xuất nghiên cứu phát triển Dự án Tổ hợp Bô xít – Alumin – Nhôm quy mô khoảng 2 tỷ USD, được kỳ vọng trở thành “quả đấm thép” trong vòng 30 – 40 năm tới.

Sản xuất pin ở Hải Phòng

Công ty Ắc quy Tia sáng (Hải Phòng) trở thành công ty thành viên trong hệ sinh thái Đức Giang từ năm 2023. Công ty này sản xuất các loại pin ắc quy chì, ắc quy tích điện khô..., hiện Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (DGC) nắm giữ 51% cổ phần.

Chủ tịch DGC Đào Hữu Huyền từng tiết lộ mua ắc quy Tia Sáng để thực hiện mục tiêu sản xuất pin lithium, sản phẩm quan trọng trong ngành xe điện. Tại thời điểm hoàn tất thâu tóm, người đứng đầu tập đoàn từng kỳ vọng công ty này có thể chạm mốc doanh thu 1.000 tỷ đồng/năm.

Các dự án năng lượng và phụ trợ

Để phục vụ sản xuất hóa chất vốn tiêu thụ điện lớn, Hóa chất Đức Giang còn đầu tư nhà máy nhiệt điện/phát điện nội bộ và hệ thống xử lý chất thải, bãi thải công nghiệp. Dù ít được chú ý, nhưng đây là các hạng mục có vốn đầu tư lớn và ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí sản xuất.

Có thể thấy, chiến lược của Hóa chất Đức Giang là “đánh lớn” vào công nghiệp nền tảng, với các dự án vốn hàng nghìn tỷ đồng trải dài từ miền Bắc vào miền Trung.

Những nhà máy này không chỉ tạo ra doanh thu mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát chuỗi giá trị – yếu tố then chốt làm nên giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ. Tuy nhiên, chính quy mô lớn và đặc thù ngành hóa chất – khai khoáng cũng khiến các dự án này luôn đi kèm áp lực rất lớn về môi trường và tuân thủ pháp lý.

Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) – Bộ Công an vừa khởi tố vụ án Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra tại Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan. Đồng thời, C03 khởi tố 14 bị can. Trong đó, ông Đào Hữu Huyền, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hóa chất Đức Giang kiêm Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam về 3 tội: Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường. Phạm Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai bị khởi tố tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và Gây ô nhiễm môi trường, quy định tại Điều 221 và Điều 235 Bộ luật Hình sự. Trịnh Quốc Khánh, Giám đốc; An Văn Bắng, Giám đốc mỏ Khai trường 25 và Nguyễn Thị Hương, Kế toán trưởng Tập đoàn Hóa chất Đức Giang Chi nhánh Lào Cai bị khởi tố về tội danh Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên, quy định tại Điều 227 Bộ luật Hình sự. 9 bị can còn lại bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, gồm: Đào Hữu Duy Anh, Phó Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc; Đào Thị Mai, Kế toán trưởng; Hoàng Thúy Hà, kế toán và Nguyễn Thị Phương Anh, Thủ quỹ Tập đoàn Hóa chất Đức Giang; Phạm Thị Bích, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Lào Cai; Đặng Tiến Đức, Giám đốc và Phạm Thị Bích Phương, kế toán trưởng Công ty Cổ phần Phốt pho Apatit Việt Nam; Trần Minh Tuấn, Giám đốc và Nguyễn Thị Phương Thảo, kế toán trưởng Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức Giang - Đắk Nông. Cơ quan Cảnh sát điều tra cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can gồm: Phạm Thị Bích Phương, Đặng Tiến Đức, Đào Thị Mai, Hoàng Thúy Hà, Nguyễn Thị Phương Anh, Nguyễn Thị Phương Thảo và Phạm Thị Bích.