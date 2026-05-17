Công nghệ 17/5: Dùng hình ảnh trẻ em để ‘câu view’ sẽ bị phạt tới 50 triệu đồng

Phạt tới 50 triệu đồng với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ

Nội dung trên được quy định tại Nghị định 98/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em vừa chính thức đi vào đời sống, thay thế cho Nghị định 130/2021/NĐ-CP trước đây.

Điểm đáng chú ý của Nghị định mới này không chỉ là tăng mạnh các mức phạt tiền mà còn bổ sung hàng loạt hành vi vi phạm mới phát sinh trong thời đại công nghệ số, đặc biệt liên quan đến trẻ em và người yếu thế.

Sử dụng hình ảnh trẻ em để "câu view" có thể bị phạt. (Ảnh: Sforum)

Quy định nêu rõ ở Điều 24, phạt tiền từ 40 đến 50 triệu đồng đối với hành vi lợi dụng hình ảnh, thông tin cá nhân của trẻ để tạo nội dung gây tổn hại đến sự phát triển của trẻ hoặc nhằm mục đích trục lợi.

Đây là điểm hoàn toàn mới (nếu chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự) nhằm chấm dứt tình trạng dùng hình ảnh trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok hay YouTube để "câu view", livestream bán hàng hoặc tạo video phản cảm.

Nghị định 98/2026/NĐ-CP cũng bảo vệ nghiêm ngặt đời sống riêng tư. Theo đó, các hành vi công khai trái phép thông tin cá nhân, đăng tải clip, tiết lộ bệnh án, hồ sơ học tập của trẻ trên mạng đều bị xử lý.

Lần đầu tiên, dữ liệu điện tử, video hay hình ảnh livestream được cơ quan chức năng sử dụng làm căn cứ hợp pháp để xử phạt vi phạm hành chính.

Chủ tịch Samsung xin lỗi công chúng giữa căng thẳng lao động

Samsung Electronics đang đối mặt với nguy cơ đình công lớn khi các cuộc đàm phán tiền lương với công đoàn bị bế tắc. Trong bối cảnh này, Chủ tịch Jay Y. Lee đã lần đầu tiên lên tiếng công khai, gửi lời xin lỗi tới khách hàng toàn cầu và người dân Hàn Quốc vì những lo ngại mà tranh chấp nội bộ gây ra.

Chủ tịch Samsung Electronics, Jay Y. Lee, đọc một tuyên bố và xin lỗi về tranh chấp lao động tại Samsung . (Nguồn: Reuters)

Công đoàn cho biết hai bên sẽ nối lại thương lượng vào thứ Hai với sự tham gia của cơ quan hòa giải của chính phủ. Đại diện mới của Samsung đã bày tỏ sự hối tiếc về việc mất lòng tin và cam kết tham gia đàm phán một cách chân thành. Tuy nhiên, công đoàn vẫn giữ kế hoạch đình công nếu kết quả không khả quan.

Chính phủ Hàn Quốc, từ Thủ tướng đến Bộ trưởng Tài chính, đều cảnh báo rằng một cuộc đình công tại Samsung có thể gây rủi ro nghiêm trọng cho tăng trưởng kinh tế và thị trường tài chính. Các khách hàng lớn như Nvidia, AMD và Google cũng đang theo dõi sát sao diễn biến này.

YouTube, Snap và TikTok đạt thỏa thuận với Trường học Mỹ

Ba nền tảng mạng xã hội lớn gồm YouTube, Snap và TikTok đã đồng ý dàn xếp với một Ban quản lý giáo dục địa phương tại Mỹ liên quan đến cáo buộc gây nghiện cho học sinh. Đây là một phần trong loạt vụ kiện mà nhiều Ban quản lý giáo dục địa phương khởi xướng, cho rằng các công ty công nghệ đã khiến học sinh bị ảnh hưởng tiêu cực về sức khỏe tâm thần.

Trẻ em tham gia hoạt động cộng đồng, minh họa cho mối lo ngại về ảnh hưởng của mạng xã hội đến đời sống và học tập. (Nguồn: Reuters)

Theo thỏa thuận, các bên không tiết lộ chi tiết tài chính nhưng Ban quản lý giáo dục địa phương cho biết khoản tiền nhận được sẽ được dùng để hỗ trợ dịch vụ tư vấn và chương trình giáo dục cho học sinh. Các công ty công nghệ cũng khẳng định họ đang nỗ lực cải thiện công cụ kiểm soát nội dung và tăng cường tính năng bảo vệ trẻ em.

Vụ việc được xem là bước ngoặt trong cuộc tranh luận về trách nhiệm của mạng xã hội đối với giới trẻ. Nhiều chuyên gia cho rằng thỏa thuận này có thể mở đường cho các Ban quản lý giáo dục địa phương khác tiếp tục yêu cầu bồi thường, đồng thời thúc đẩy ngành công nghệ phải thay đổi cách tiếp cận với người dùng nhỏ tuổi.