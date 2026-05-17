Xuất bản ngày 17/05/2026 09:21 AM
Chương trình nghệ thuật Vì bình yên bản làng: Rực rỡ không gian văn hoá Tây Bắc

Chương trình nghệ thuật Vì bình yên bản làng mang lại những không gian văn hoá Tây Bắc, để khán giả cảm nhận sâu sắc giá trị của bình yên, niềm tin và tình người.

Tối 16/5, tại bản Chiềng Đi 2, xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, Cục Truyền thông Công an Nhân dân phối hợp với Công an tỉnh Sơn La cùng các đơn vị tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Vì bình yên bản làng”.

Theo Trung tướng Đỗ Triệu Phong, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, giàu tính nhân văn, thể hiện tinh thần đổi mới, sáng tạo gắn với phong trào thi đua "Ba Nhất" của lực lượng Công an Nhân dân, không chỉ là yêu cầu nhiệm vụ cấp thiết mà còn là định hướng hành động xuyên suốt nhằm xây dựng đội ngũ báo chí Công an Nhân dân thật sự bản lĩnh, nhân văn, hiện đại, hết lòng phụng sự nhân dân.

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự chương trình.

Tham dự chương trình có ông Phạm Mạnh Hùng, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương.

Những câu chuyện cảm động từ các khách mời về hành trình chuyển hóa địa bàn là điểm nhấn của đêm giao lưu nghệ thuật.

Với thời lượng 120 phút, chương trình mang đến không gian văn hóa Tây Bắc đặc sắc qua các tiết mục nghệ thuật dàn dựng công phu, như: “Bác Hồ với đồng bào Tây Bắc”, “Phiên chợ vùng cao”, “Tình ca Tây Bắc”…

Chương trình là lời tri ân gửi đến đồng bào các dân tộc thiểu số vùng cao - những người đã và đang cùng lực lượng Công an Nhân dân gìn giữ từng mái nhà, từng nụ cười nơi bản làng.

Qua những tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm bản sắc văn hóa Tây Bắc, khán giả được sống lại những câu chuyện xúc động về hành trình bám bản, bám làng của người chiến sĩ công an, về thế trận an ninh nhân dân được xây dựng từ những điều giản dị và chân thực nhất.

Chuỗi sự kiện sẽ tiếp tục đến với nhiều địa bàn khác trên cả nước, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, nhằm lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an Nhân dân.

Đêm giao lưu nghệ thuật đã thu hút đông đảo nhân dân, du khách tham gia, cổ vũ.

Minh Tuệ
Bảng lương công chức từ 1/7

Từ 1/7, khi lương cơ sở tăng lên mức 2,53 triệu đồng, lương công chức cao nhất là 25,3 triệu đồng và thấp nhất là 3,41 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

