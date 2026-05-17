Tin mới

Chương trình nghệ thuật Vì bình yên bản làng: Rực rỡ không gian văn hoá Tây Bắc Chương trình nghệ thuật Vì bình yên bản làng mang lại những không gian văn hoá Tây Bắc, để khán giả cảm nhận sâu sắc giá trị của bình yên, niềm tin và tình người.

Loạt mỹ phẩm bị thu hồi vì sai công thức, nhãn mác Cục Quản lý Dược thu hồi toàn quốc 7 mỹ phẩm nhập khẩu do sai công thức, vi phạm ghi nhãn giữa lúc thị trường làm đẹp bị siết chặt.

Bảng lương của Quân đội khi tăng lương cơ sở lên 2,53 triệu đồng từ 1/7 Khi lương cơ sở tăng lên 2.53 triệu đồng từ ngày 1/7, lương Đại tướng là hơn 26,3 triệu và lương hạ sĩ là 8,096 triệu đồng, chưa tính các khoản phụ cấp.

Vợ bác sĩ, chồng dược sĩ đi khám phát hiện cả hai thận ứ nước nặng Người đàn ông phát hiện sỏi thận hai bên gây ứ nước nặng khi khám sức khỏe định kỳ dù cơ thể hoàn toàn bình thường, không đau hay sốt.

Mua MacBook 2026: Những lưu ý cần biết trước khi xuống tiền Máy tính Apple đã quen thuộc với nhiều người, nhưng chọn đúng cấu hình phù hợp nhu cầu vẫn là điều cần cân nhắc kỹ.

Bí quyết sống thọ của cụ bà 108 tuổi vẫn tự lái ô tô đi chơi Duy trì thói quen lành mạnh suốt hàng chục năm giúp cụ bà tại Mỹ sống thọ, minh mẫn, khỏe mạnh ở tuổi 108.

Đoạn cao tốc qua Đồng Nai vướng đường điện cao, Cục CSGT khuyến cáo gì? Trước thời điểm khai thác tuyến cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu, dự án qua Đồng Nai vẫn còn vướng đường điện 110 kV chưa di dời, Cục CSGT có hướng dẫn để đảm bảo an toàn.

Thủ tướng: Các bộ trưởng nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm chậm ban hành văn bản Thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tập trung chỉ đạo hoàn thành việc xử lý văn bản quy định chi tiết còn nợ ban hành.

Cận cảnh nơi nước đen kịt, hôi thối vừa bị Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo xử lý Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo "nóng" xã Đề Gi, Công an tỉnh và các cơ quan chức năng xử lý dứt điểm nạn ô nhiễm nghiêm trọng, kéo dài tại các điểm sơ chế mực xà.