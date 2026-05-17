Tập đoàn PC1 kinh doanh ra sao dưới thời Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn?

Tập đoàn PC1 được thành lập năm 1963 với tiền thân là Công ty Xây lắp Mỏ và Đường dây trực thuộc Bộ Công nghiệp nặng. Năm 1967, đơn vị được tổ chức lại thành Công ty Xây lắp Đường dây và Trạm thuộc Cục Điện lực.

Đến năm 1988, doanh nghiệp đổi tên thành Công ty Xây lắp Điện 1 (PCC1), trực thuộc Bộ Năng lượng. Sau quá trình cổ phần hóa năm 2005, doanh nghiệp chuyển sang mô hình công ty cổ phần.

Một trong những dấu mốc đáng chú ý diễn ra vào năm 2009, khi PCC1 mua lại Công ty Chế tạo cột thép mạ Đông Anh (DAST) từ Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc). Cùng năm, doanh thu doanh nghiệp lần đầu vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Doanh thu của PC1 đã tăng hơn 10 lần dưới thời Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn.

Năm 2010, thời điểm ông Trịnh Văn Tuấn bắt đầu giữ vai trò Chủ tịch, PC1 ghi nhận doanh thu khoảng 1.230 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 104 tỷ đồng. Đây cũng là giai đoạn doanh nghiệp bắt đầu mở rộng sang lĩnh vực bất động sản.

Đến năm 2025, doanh thu đạt 13.085 tỷ đồng, còn lợi nhuận sau thuế vượt 1.356 tỷ đồng, đều là mức cao nhất từ trước tới nay. Theo kế hoạch năm 2026, PC1 đặt mục tiêu doanh thu khoảng 15.618 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 1.056 tỷ đồng.

Trong cơ cấu doanh thu, mảng xây lắp tiếp tục đóng vai trò chủ lực khi mang về khoảng 6.700 tỷ đồng, tăng 81% so với cùng kỳ. Mảng bất động sản cũng ghi nhận tăng trưởng đột biến với doanh thu đạt 774 tỷ đồng, trong khi năm 2024 chỉ ghi nhận khoảng 24 tỷ đồng.

Các mảng kinh doanh công nghiệp và bán điện đều tăng trưởng tích cực. Ngược lại, doanh thu từ bán tinh quặng khoáng sản giảm 33,3%, còn khoảng 1.140 tỷ đồng.

Đáng chú ý, PC1 đang vận hành 7 nhà máy thủy điện và xây dựng thêm 2 nhà máy với tổng công suất thủy điện 212 MW. Đồng thời, doanh nghiệp cũng vận hành cụm 3 nhà máy điện gió tại Quảng Trị với tổng công suất 144 MW, đủ điều kiện bán điện theo giá FIT.

Trong lĩnh vực khai khoáng, PC1 sở hữu 57,27% vốn tại CTCP Khoáng sản Tấn Phát, chủ đầu tư dự án khai thác lộ thiên khoáng sản niken, đồng tại Cao Bằng. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.700 tỷ đồng, công suất khai thác và chế biến 600.000 tấn quặng nguyên khai mỗi năm và đã đi vào sản xuất chính thức từ tháng 2/2023.

Ở mảng bất động sản, doanh nghiệp tập trung phát triển và khai thác khu công nghiệp, đồng thời triển khai các dự án nhà ở tại Hà Nội.

Như vậy, sau hơn 15 năm kể từ khi ông Trịnh Văn Tuấn giữ vai trò Chủ tịch, doanh thu của PC1 đã tăng hơn 10 lần, trong khi lợi nhuận cũng mở rộng đáng kể. Quá trình tăng trưởng này gắn liền với chiến lược mở rộng sang nhiều lĩnh vực như năng lượng, bất động sản khu công nghiệp, khoáng sản và EPC quốc tế.

Ông Tuấn sở hữu trên 5% vốn điều lệ doanh nghiệp

Theo cơ cấu cổ đông tính đến cuối năm 2025 của PC1, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Tuấn là cổ đông lớn duy nhất sở hữu trên 5% vốn điều lệ doanh nghiệp. Ông Tuấn hiện nắm gần 88 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng tỷ lệ sở hữu 21,38%.

Ông Trịnh Văn Tuấn sinh năm 1962, có trình độ Kỹ sư điện và Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Ông gia nhập PC1 từ năm 2002 và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý cấp cao trước khi giữ vai trò Chủ tịch HĐQT.

Các thành viên trong gia đình ông Tuấn cũng đang sở hữu lượng cổ phiếu đáng kể tại PC1. Cụ thể, vợ ông là bà Lê Thị Thoi nắm hơn 7,7 triệu cổ phiếu, tương đương 1,88% vốn điều lệ. Con gái ông, bà Trịnh Khánh Linh, đã mua thêm 4 triệu cổ phiếu trong tháng 11/2025, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu lên gần 1% vốn. Trong khi đó, con trai ông Tuấn là Trịnh Ngọc Anh hiện nắm giữ gần 21.000 cổ phiếu PC1.

Tổng cộng gia đình Chủ tịch Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khoảng 100 triệu cổ phiếu PC1, tương ứng 24,24% vốn điều lệ công ty.

Phần vốn còn lại, tương đương 78,62%, thuộc về các cổ đông khác gồm nhà đầu tư cá nhân và tổ chức.

Tháng 2/2026, Thanh tra Chính phủ công bố, kết luận thanh tra liên quan đến phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, chỉ ra nhiều vi phạm tại 26 tổ chức phát hành trái phiếu doanh nghiệp và yêu cầu sửa đổi quy định để khắc phục. Trong đó, PC1 xuất hiện ở hai nội dung.

Cụ thể, doanh nghiệp công bố thông tin chưa đầy đủ nội dung theo quy định, như: Thông tin cụ thể về mục đích phát hành, chưa nêu thời điểm giải ngân nguồn vốn từ phát hành trái phiếu, ngày dự kiến phát hành, thông tin về tài sản đảm bảo không đầy đủ.

Bên cạnh đó, PC1 đã sử dụng khoảng 90 tỷ đồng từ một số lô trái phiếu không đúng phương án đã công bố hoặc chưa phù hợp quy định pháp luật.

Trong công bố thông tin bất thường gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM ngày 16/5, Tập đoàn PC1 (PC1) cho biết, doanh nghiệp đã nhận được công văn số 1606/VPCQCSĐT-P3 ngày 15/5/2026 của cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an về việc ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, điều tra làm rõ hành vi phạm tội đối với 7 cá nhân là người nội bộ của công ty.

Trong đó có ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT - đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản;

Ông Vũ Ánh Dương - Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty - đã có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và tham ô tài sản;

Ông Võ Hồng Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc công ty - đang áp dụng biện pháp tạm giam;

Ngoài ra, các Phó Tổng Giám đốc khác là Nguyễn Minh Đệ, Trịnh Ngọc Anh, Đặng Quốc Tưởng cùng kế toán trưởng là bà Trần Thị Minh Việt cũng bị điều tra.