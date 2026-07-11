Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/7/2026 - XSHCM 11/7

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 11/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 11/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 11/7/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 11/7/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 6/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/7/2026 có giải đặc biệt là 831548 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 6/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 6/7/2026.

- XSHCM 4/7/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng ngày 4/7/2026 như sau:

XSHCM 4/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/7/2026.

- XSHCM 29/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026 có giải đặc biệt là 531137 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 29/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026.

- XSHCM 27/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 608165 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 27/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng thưởng vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì được phép ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: XSMN do Công ty XSKT TP.HCM, Cà Mau và Đồng Tháp.

- Thứ 3: XSMN do Công ty XSKT Vũng Tàu, Bến Tre và Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- Thứ 4: XSMN do Công ty XSKT Cần Thơ, Sóc Trăng và Đồng Nai quay số mở thưởng.

- Thứ 5: XSMN do Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ 6: XSMN do Công ty XSKT Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long quay số mở thưởng.

- Thứ 7: XSMN do Công ty XSKT Long An, Bình Phước, Hậu Giang và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN do Công ty XSKT Lâm Đồng, Tiền Giang và Kiên Giang quay số mở thưởng.

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