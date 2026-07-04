Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 4/7/2026 - XSHCM 4/7

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 4/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 4/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 4/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 4/7/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Bảy ngày 4/7/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 29/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026 có giải đặc biệt là 531137 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 29/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026.

- XSHCM 27/6/2026

Kết quả xổ số ngày 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng như sau:

XSHCM 27/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026.

- XSHCM 22/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 712554 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 22/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026.

- XSHCM 20/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 569733 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 20/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng có giá trị lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé trúng cùng lúc nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu và Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài An Giang, Tây Ninh, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Trà Vinh, Bình Dương và Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang và Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Tiền Giang, Kiên Giang và Đà Lạt sẽ quay số mở thưởng.

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