Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/6/2026 - XSHCM 27/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 27/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 27/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 27/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ 7 ngày 27/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các ngày mở thưởng trước

- XSHCM 22/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 712554 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 22/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026.

- XSHCM 20/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng ngày 20/6/2026 như sau:

XSHCM 20/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026.

- XSHCM 15/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/6/2026 có giải đặc biệt là 285122 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/6/2026.

- XSHCM 13/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026 có giải đặc biệt là 122619 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 13/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 13/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả trúng thưởng. Nếu để quá hạn này, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long thực hiện quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Hậu Giang, TP.HCM, Long An và Bình Phước sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

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