Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/7/2026 - XSHCM 6/7

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 6/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 6/7/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 6/7/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 6/7/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 4/7/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/7/2026 có giải đặc biệt là 185542 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 4/7, kết quả xổ số TP.HCM ngày 4/7/2026.

- XSHCM 29/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng ngày 29/6/2026 như sau:

XSHCM 29/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 29/6/2026.

- XSHCM 27/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 608165 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 27/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026.

- XSHCM 22/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026 có giải đặc biệt là 712554 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 22/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa và không sửa chữa.

- Vé số trúng có thời hạn đổi thưởng trong 30 ngày kể từ ngày xác định kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh tổng giá trị của các giải trúng.

- Nếu người trúng số do nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bến Tre, Bạc Liêu, Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Vĩnh Long, Trà Vinh, Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm có đài Bình Phước, Hậu Giang, TP.HCM, Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN gồm đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay số mở thưởng.

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