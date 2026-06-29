Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/6/2026 - XSHCM 29/6

Kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSHCM 29/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSHCM 29/6/2026 - Trực tiếp kết quả xổ số TP.HCM hôm nay 29/6/2026 - Xổ số Hồ Chí Minh thứ Hai ngày 29/6/2026

Xem lại kết quả xổ số TP.HCM các kỳ quay thưởng trước

- XSHCM 27/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026 có giải đặc biệt là 608165 và các hạng giải khác như sau:

XSHCM 27/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 27/6/2026.

- XSHCM 22/6/2026

Kết quả xổ số ngày 22/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Thành phố Hồ Chí Minh quay số mở thưởng như sau:

XSHCM 22/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 22/6/2026.

- XSHCM 20/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026 có giải đặc biệt là 569733 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 20/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 20/6/2026.

- XSHCM 15/6/2026

Kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/6/2026 có giải đặc biệt là 285122 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSHCM 15/6, kết quả xổ số TP.HCM ngày 15/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, không chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa.

- Vé trúng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng. Nếu quá hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần đầy đủ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé trúng nhiều giải khác nhau thì người trúng sẽ lĩnh tổng giá trị của tất cả các giải trúng.

- Nếu người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thưởng.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ 2: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ 3: Có đài Bạc Liêu, Bến Tre và Vũng Tàu tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 4: Có đài Cần Thơ, Đồng Nai và Sóc Trăng tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 5: Do đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 6: Có đài Vĩnh Long, Trà Vinh và Bình Dương tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ 7: Đài Bình Phước, TP.HCM, Hậu Giang và Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Gồm có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

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