Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/7/2026 - XSDL 5/7

Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 5/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 5/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 5/7/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 5/7/2026

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- XSDL 28/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/6/2026 có giải đặc biệt là 635343 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 28/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 28/6/2026.

- XSDL 21/6/2026

Kết quả xổ số ngày 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 911911 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 21/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/6/2026.

- XSDL 14/6/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng công bố kết quả xổ số ngày 14/6/2026 với giải đặc biệt là 621690 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 14/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/6/2026.

- XSDL 7/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 7/6/2026 có giải đặc biệt là 753429 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 7/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 7/6/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không bị rách rời, chắp vá, tẩy xóa hay sửa chữa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn đổi thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn quy định, vé trúng sẽ không còn giá trị đổi thưởng.

- Vé số trúng được nhận thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ lĩnh đầy đủ giá trị của các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì được phép làm văn bản ủy quyền cho người đại diện hợp pháp lĩnh thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: XSMN gồm 3 đài là Đồng Tháp, Cà Mau, TP.HCM quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: XSMN có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: XSMN có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: XSMN có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: XSMN có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: XSMN gồm 4 đài là Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP.HCM tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: XSMN có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt quay số mở thưởng.

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