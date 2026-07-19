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Xuất bản ngày 19/07/2026 03:40 PM
Xuất bản ngày 19/07/2026 03:40 PM

XSTTH 19/7 - Kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026

(VTC News) - XSTTH 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026, xổ số Huế Chủ nhật ngày 19/7/2026, KQXSTTH 19/7.

Kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế quay số mở thưởng vào lúc 17h15. Kết quả XSTTH 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSTTH 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Huế Chủ nhật ngày 19/7/2026

Xem lại KQXSTTH các kỳ trước

- XSTTH 13/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 13/7/2026 có giải đặc biệt là 306089 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 13/7, kết quả xổ số Huế ngày 13/7/2026.

XSTTH 13/7, kết quả xổ số Huế ngày 13/7/2026.

- XSTTH 12/7/2026

Kết quả xổ số Huế ngày 12/7/2026 có giải đặc biệt là 010042 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSTTH 12/7, kết quả xổ số Huế ngày 12/7/2026.

XSTTH 12/7, kết quả xổ số Huế ngày 12/7/2026.

- XSTTH 6/7/2026

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế công bố kết quả xổ số ngày 6/7/2026 với giải đặc biệt là 110194 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

XSTTH 6/7, kết quả xổ số Huế ngày 6/7/2026.

- XSTTH 5/7/2026

Kết quả xổ số ngày 5/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Huế mở thưởng có giải đặc biệt là 318927 và các hạng giải khác như sau:

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

XSTTH 5/7, kết quả xổ số Huế ngày 5/7/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSTTH

Với loại vé 6 chữ số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Huế gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): Gồm 10 giải, mỗi giải 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): Gồm 20 giải, mỗi giải 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): Gồm 70 giải, mỗi giải 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): Gồm 100 giải, mỗi giải 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): Gồm 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): Gồm 1.000 giải, mỗi giải 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): Gồm 10.000 giải, mỗi giải 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMT

- XSMT thứ Hai do Công ty XSKT Phú Yên, Huế sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Ba do Công ty XSKT Quảng Nam và Đắk Lắk tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Tư do Công ty XSKT Khánh Hòa, Đà Nẵng sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Năm do Công ty XSKT Bình Định, Quảng Bình và Quảng Trị sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Sáu do Công ty XSKT Gia Lai và Ninh Thuận sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT thứ Bảy do Công ty XSKT Đà Nẵng, Quảng Ngãi,Đắk Nông sẽ quay số mở thưởng.

- XSMT Chủ nhật do Công ty XSKT Kon Tum, Huế, Khánh Hòa quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Huế hôm nay 19/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

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