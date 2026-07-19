Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.
XSKG 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19/7/2026
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- XSKG 12/7/2026
Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 913490 và các hạng giải khác như sau:
- XSKG 5/7/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 503680 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
- XSKG 28/6/2026
Kết quả xổ số ngày 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng như sau:
- XSKG 21/6/2026
Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 097913 và các hạng giải khác lần lượt như sau:
Cơ cấu giải thưởng XSKG
Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:
- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.
- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.
- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.
- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.
- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.
- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.
- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.
- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.
- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.
Ngoài ra còn có:
- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.
- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.
Lịch quay số mở thưởng XSMN
- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.
- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.
- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.
Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.
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