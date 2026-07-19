  • logo
Xuất bản ngày 19/07/2026 03:35 PM
Xuất bản ngày 19/07/2026 03:35 PM

XSKG 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026

(VTC News) - XSKG 19/7, trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026, xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19/7/2026, xổ số Kiên Giang 19/7.

Kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSKG 19/7/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSKG 19/7 - Trực tiếp kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026 - Xổ số Kiên Giang Chủ nhật ngày 19/7/2026

Xem lại KQXSKG các kỳ trước

- XSKG 12/7/2026

Kết quả xổ số ngày 12/7/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang mở thưởng có giải đặc biệt là 913490 và các hạng giải khác như sau:

XSKG 12/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/7/2026.

XSKG 12/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 12/7/2026.

- XSKG 5/7/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026 có giải đặc biệt là 503680 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 5/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026.

XSKG 5/7, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 5/7/2026.

- XSKG 28/6/2026

Kết quả xổ số ngày 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kiên Giang quay số mở thưởng như sau:

XSKG 28/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 28/6/2026.

XSKG 28/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 28/6/2026.

- XSKG 21/6/2026

Kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 097913 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSKG 21/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026.

XSKG 21/6, kết quả xổ số Kiên Giang ngày 21/6/2026.

Cơ cấu giải thưởng XSKG

Với loại vé 6 số mệnh giá 10.000 đồng, cơ cấu giải thưởng xổ số Kiên Giang gồm các hạng giải sau:

- Giải đặc biệt (6 số): 01 giải, giá trị giải thưởng lên tới 2 tỷ đồng.

- Giải nhất (5 số): 10 giải, mỗi giải được 30 triệu đồng.

- Giải nhì (5 số): 10 giải, mỗi giải được 15 triệu đồng.

- Giải ba (5 số): 20 giải, mỗi giải được 10 triệu đồng.

- Giải tư (5 số): 70 giải, mỗi giải được 3 triệu đồng.

- Giải năm (4 số): 100 giải, mỗi giải được 1 triệu đồng.

- Giải sáu (4 số): 300 giải, mỗi giải được 400 nghìn đồng.

- Giải bảy (3 số): 1.000 giải, mỗi giải được 200 nghìn đồng.

- Giải tám (2 số): 10.000 giải, mỗi giải được 100 nghìn đồng.

Ngoài ra còn có:

- 09 giải phụ đặc biệt, mỗi giải trúng 50 triệu đồng, dành cho những vé chỉ sai một số hàng trăm nghìn so với giải đặc biệt.

- 45 giải khuyến khích, mỗi giải được 6 triệu đồng, dành cho những vé có dãy số trúng số hàng trăm nghìn và chỉ sai 1 số ở bất kỳ hàng nào trong 5 số còn lại so với kết quả giải đặc biệt.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- XSMN thứ Hai do Công ty XSKT Đồng Tháp, Cà Mau và TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Ba do Công ty XSKT Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Tư do Công ty XSKT Sóc Trăng, Đồng Nai và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Năm do Công ty XSKT Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Sáu do Công ty XSKT Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- XSMN thứ Bảy do Công ty XSKT Hậu Giang, Bình Phước, Long An, TP.HCM quay số mở thưởng.

- XSMN Chủ nhật do Công ty XSKT Lâm Đồng, Kiên Giang, Tiền Giang sẽ quay số mở thưởng.

Theo dõi kết quả xổ số Kiên Giang hôm nay 19/7/2026 trên VTC News để cập nhật kết quả nhanh và chính xác nhất.

Nhận tin VTC News trên Google
Thêm VTC News làm nguồn ưu tiên để thấy tin tức mới thường xuyên hơn trên Google.
Theo dõi
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 - XSQNG 18/7
Kết quả xổ số Quảng Ngãi hôm nay 18/7/2026 - XSQNG 18/7
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/7/2026 - XSMB 18/7
Kết quả xổ số miền Bắc hôm nay 18/7/2026 - XSMB 18/7
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 4-0 Myanmar: Đình Bắc ghi bàn
Trực tiếp bóng đá Việt Nam 4-0 Myanmar: Đình Bắc ghi bàn
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 18/7/2026 - XSHG 18/7
Trực tiếp kết quả xổ số Hậu Giang hôm nay 18/7/2026 - XSHG 18/7
Cùng chuyên mục
Tin mới
Xem thêm