Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/6/2026 - XSDL 28/6

Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 28/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 28/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 28/6/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 28/6/2026

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- XSDL 21/6/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/6/2026 có giải đặc biệt là 911911 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 21/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 21/6/2026.

- XSDL 14/6/2026

Kết quả xổ số ngày 14/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 621690 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 14/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/6/2026.

- XSDL 7/6/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng công bố kết quả xổ số ngày 7/6/2026 với giải đặc biệt là 753429 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 7/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 7/6/2026.

- XSDL 31/5/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt ngày 31/5/2026 có giải đặc biệt là 080550 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 31/5, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 31/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Vé trúng thưởng có thời hạn lĩnh thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày có kết quả quay số mở thưởng. Nếu quá hạn này, vé số trúng thưởng không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng thưởng chỉ có giá trị lĩnh thưởng một lần bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều hạng giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị của các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp lĩnh thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Có đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Có đài Đồng Nai, Sóc Trăng và Cần Thơ quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Có đài Tây Ninh, An Giang và Bình Thuận quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Trà Vinh, Bình Dương, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Đài TP.HCM, Bình Phước, Hậu Giang, Long An sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Kiên Giang, Tiền Giang và Đà Lạt sẽ tổ chức quay số mở thưởng.

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