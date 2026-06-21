Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/6/2026 - XSDL 21/6

Kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/6/2026 do Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Lâm Đồng quay số mở thưởng vào lúc 16h15. Kết quả XSDL 21/6/2026 sẽ công bố lần lượt từ giải tám cho đến giải nhất, cuối cùng là giải đặc biệt.

XSDL 21/6 - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Lạt hôm nay 21/6/2026 - Xổ số Đà Lạt Chủ nhật ngày 21/6/2026

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- XSDL 14/6/2026

Kết quả xổ số do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng ngày 14/6/2026 như sau:

XSDL 14/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 14/6/2026.

- XSDL 7/6/2026

Kết quả xổ số ngày 7/6/2026 do Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng mở thưởng có giải đặc biệt là 753429 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 7/6, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 7/6/2026.

- XSDL 31/5/2026

Công ty Xổ số kiến thiết Lâm Đồng công bố kết quả xổ số ngày 31/5/2026 với giải đặc biệt là 080550 và các hạng giải khác như sau:

XSDL 31/5, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 31/5/2026.

- XSDL 24/5/2026

Kết quả xổ số Đà Lạt (XSDL) ngày 24/5/2026 có giải đặc biệt là 949438 và các hạng giải khác lần lượt như sau:

XSDL 24/5, kết quả xổ số Đà Lạt ngày 24/5/2026.

Quy định cần biết

- Vé số trúng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, chắp vá, tẩy xóa hoặc có dấu hiệu chỉnh sửa.

- Thời hạn lĩnh thưởng của vé trúng là 30 ngày kể từ ngày công bố kết quả trúng thưởng (ngày mở thưởng). Nếu quá hạn quy định, vé số trúng thưởng sẽ không còn giá trị nhận thưởng.

- Vé số trúng được lĩnh thưởng một lần toàn bộ giá trị giải thưởng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

- Trường hợp một vé số trúng nhiều giải thì người trúng thưởng sẽ nhận đầy đủ giá trị của tất cả các giải trúng.

- Người trúng số vì nguyên nhân khách quan không thể trực tiếp đến nhận thưởng thì có thể ủy quyền cho người đại diện hợp pháp để nhận thay.

Lịch quay số mở thưởng XSMN

- Thứ Hai: Đài Đồng Tháp, TP.HCM, Cà Mau quay số mở thưởng.

- Thứ Ba: Đài Bạc Liêu, Vũng Tàu, Bến Tre tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Tư: Đài Đồng Nai, Sóc Trăng, Cần Thơ tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Năm: Đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Sáu: Có đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long tổ chức quay số mở thưởng.

- Thứ Bảy: Có đài Hậu Giang, TP.HCM, Bình Phước, Long An tổ chức quay số mở thưởng.

- Chủ nhật: Có đài Kiên Giang, Tiền Giang, Đà Lạt tổ chức quay số mở thưởng.

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