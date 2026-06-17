  • logo
Xuất bản ngày 17/06/2026 09:10 AM
Cập nhật lúc 09:26 AM ngày 17/06/2026

Kết quả Argentina vs Algeria, bảng J World Cup 2026 mới nhất

Minh Anh
Minh Anh
(VTC News) -

Cập nhật kết quả bóng đá Argentina vs Algeria mới nhất: Đầy đủ diễn biến, tỉ số Argentina đấu với Algeria bảng J World Cup 2026.

Argentina20Algeria
Messi18'
Messi60'

Cuộc đối đầu giữa Argentina và Algeria đánh dấu cột mốc 200 trận của Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia. Siêu sao 38 tuổi cũng là nhân vật chính trên sân trong hiệp một khi Argentina dẫn trước 1-0.

Messi mất 5 phút để đưa bóng vào lưới Algeria nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Sau đó vài phút, đến lượt đội bóng châu Phi rơi vào tình thế mừng hụt. Fares Chaibi đón đường chuyền của Ibrahim Maza rồi dứt điểm vào góc gần đánh bại thủ môn Argentina, nhưng trọng tài báo lỗi.

Sự khác biệt giữa Argentina và Algeria trong hiệp một chính là Messi. (Ảnh: Reuters)

Sự khác biệt giữa Argentina và Algeria trong hiệp một chính là Messi. (Ảnh: Reuters)

Nửa đầu trận đấu có rất ít cơ hội được 2 đội tạo ra. Argentina nhỉnh hơn không đáng kể về tỷ lệ kiểm soát bóng. Trong 30 phút đầu tiên, Argentina và Algeria chỉ tung ra một cú sút hợp lệ. Đó chính là bàn thắng mở tỷ số từ cái chân trái của Messi. Số 10 của đội tuyển Argentina có bàn thắng thứ 14 tại các kỳ World Cup, chỉ kém Ronaldo Nazario (15) và Miroslav Klose (16).

Algeria chơi không tồi trong hiệp một. Đại diện châu Phi chơi quyết liệt, tích cực áp sát và tranh chấp. Họ cũng có 3 cú sút, trong đó Chaibi là nhân tố nổi bật.

Tuy nhiên, chất lượng các pha xử lý quyết định của cầu thủ Algeria không đủ tốt. Họ dồn ép ở những phút cuối hiệp một nhưng không tạo ra khoảnh khắc đặc biệt nào.

Đội hình Argentina vs Algeria

Argentina: Emiliano Martinez (23), Gonzalo Montiel (4), Lisandro Martinez (6), Rodrigo De Paul (7), Lionel Messi (10), Cristian Romero (13), Thiago Almada (16), Alexis Mac Allister (20), Lautaro Martinez (22), Enzo Fernandez (24), Facundo Medina (25).

Algeria: Luca Zidane (23), Aissa Mandi (2), Amine Gouiri (9), Fares Chaibi (10), Anis Hadj Moussa (11), Hicham Boudaoui (14), Rayan Ait-Nouri (15), Rafik Belghali (17), Nabil Bentaleb (19), Ramy Bensebaini (21), Ibrahim Maza (22).

Google Thêm VTC News trên Google Search

Chọn VTC News làm nguồn ưu tiên trên Google Search

Bước 1: Bấm vào nút "Thêm VTC News trên Google", hoặc truy cập đường dẫn:

https://www.google.com/preferences/source?q=vtcnews.vn

Bước 2: Tại trang vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VTC News để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích màu xanh là hoàn tất.

Hướng dẫn thêm nguồn ưu tiên

✅ Khi xuất hiện dấu tích xanh như hình bên trên là bạn đã hoàn thành!

Đọc thêm
Bình luận
paper plane
vtcnews.vn
Tin nổi bật
Từ 1/7, khách bị chậm, hủy chuyến bay được bồi thường thế nào?
Từ 1/7, khách bị chậm, hủy chuyến bay được bồi thường thế nào?
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Bảng xếp hạng World Cup 2026 mới nhất
Nhận định, dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs CHDC Congo: Ronaldo là 'kép phụ'
Nhận định, dự đoán kết quả Bồ Đào Nha vs CHDC Congo: Ronaldo là 'kép phụ'
Cùng chuyên mục
Tin mới