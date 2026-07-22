(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn trường Đại học Luật TP.HCM 3 năm gần nhất, quý phụ huynh, thí sinh có thể tham khảo:

Biến động điểm chuẩn trường Đại học Luật TP.HCM 3 năm gần đây.

Năm 2025, trường Đại học Luật TP.HCM, ngành có điểm chuẩn cao nhất là Luật Thương mại quốc tế ở tổ hợp X78 với 25,65 điểm. Ngoài ra, ngành này cũng duy trì mức điểm tuyển sinh rất cao ở tổ hợp X01 (25,35 điểm). Ngành Luật cũng ghi nhận các mức điểm top đầu, đặc biệt ở tổ hợp C00 (24,94 điểm) và nhóm tổ hợp X78, X86, X98 (24,44 điểm).

Ngành có điểm chuẩn thấp nhất là ngành Quản trị kinh doanh ở tổ hợp A01 với 18,12 điểm. Ngay sát phía trên là ngành Tài chính - Ngân hàng ở tổ hợp A01 với 18,85 điểm.

Năm 2026, trường Đại học Luật TP.HCM sử dụng 5 phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng, xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp THPT với chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế hoặc kết quả kỳ thi SAT.

Phương thức 3: Xét học bạ THPT đối với thí sinh học tại các trường có tên trong danh sách các trường THPT thuộc diện ưu tiên xét tuyển năm 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM.

Phương thức 4: Xét tuyển thí sinh có kết quả Kỳ thi V-SAT do các đơn vị khác tổ chức để xét tuyển.

Phương thức 5: Xét kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh thêm 4 ngành mới trình độ đại học năm 2026, gồm: Công nghệ tài chính (FinTech), Kinh tế số, Thương mại điện tử và Ngôn ngữ Trung Quốc.