Khoảnh khắc Messi tạo siêu phẩm, Argentina dẫn Algeria 1-0

(VTC News) -

Sáng 17/6, Lionel Messi đã có màn khởi đầu hoàn hảo tại World Cup 2026 khi đưa bóng vào lưới Algeria sau 18 phút thi đấu. Nhận bóng từ giữa sân, siêu sao 39 tuổi tăng tốc vài nhịp trước khi tung cú sút xa hiểm hóc, đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành Algeria.

Messi ghi bàn thắng đầu tiên trong trận đấu với Algeria. (Ảnh: Reuters)

Đây là bàn thắng thứ 14 của Messi tại các kỳ World Cup. (Ảnh: Reuters)

Thủ môn Luca Zidane - con trai Zinedine Zidane - chạm được bóng nhưng không thể cứu thua. (Ảnh: Reuters)

Messi cũng là cầu thủ thực hiện cú sút hợp lệ duy nhất trong 30 phút đầu trận. (Ảnh: Reuters)

Trước khi có bàn thắng đầu tiên, Messi từng trải qua khoảnh khắc tiếc nuối ở đầu trận. Phút thứ 6, đội trưởng Argentina thực hiện pha bứt tốc quen thuộc, vượt qua hàng phòng ngự đối phương trước khi tung cú lốp bóng tinh tế qua đầu thủ môn Luca Zidane. Tuy nhiên, siêu sao người Argentina chưa thể ăn mừng bàn thắng khi VAR xác định anh đã rơi vào thế việt vị.

Những phút đầu trận diễn ra đầy kịch tính. Không chỉ Argentina, Algeria cũng một lần đưa được bóng vào lưới Emiliano Martinez ở phút thứ 8 sau pha dứt điểm của Fares Chaibi. Tuy nhiên, bàn thắng của đại diện châu Phi cũng bị từ chối vì lỗi việt vị.

Pha lập công này không chỉ giúp nhà đương kim vô địch thế giới khai thông thế bế tắc mà còn đánh dấu cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của Messi. Ở tuổi 39, anh tiếp tục nâng thành tích ghi bàn tại các kỳ World Cup lên con số 14, thu hẹp khoảng cách với những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Trong trận ra quân của Argentina, Lionel Messi chính thức có lần thứ 200 khoác áo đội tuyển quốc gia. Đáng chú ý, cột mốc này đến đúng 20 năm sau ngày anh lần đầu ra sân ở một kỳ World Cup. Đây cũng là lần thứ sáu Messi góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, kỷ lục chưa từng có trong lịch sử bóng đá nam.