Nhận định, dự đoán kết quả Argentina vs Algeria: Messi lập kỷ lục

(VTC News) -

Đội tuyển Argentina bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup bằng trận đấu tại sân Arrowhead (Kansas, bang Missouri, Mỹ) gặp Algeria. Đội bóng Nam Mỹ được đánh giá cao hơn rõ rệt, với cơ hội chiến thắng lên tới 68,2% theo dữ liệu mô phỏng của Siêu máy tính Opta. Khả năng Algeria giành chiến thắng chỉ là 13,2%.

Trận Argentina đấu với Algeria thuộc bảng J World Cup 2026 diễn ra lúc 8h ngày 17/6 (giờ Việt Nam).

Nhận định bóng đá Argentina vs Algeria

Argentina bước vào World Cup 2026 với mục tiêu rất lớn. Đó là trở thành đội thứ ba trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch thế giới (cùng Italy và Brazil). Huấn luyện viên Lionel Scaloni vẫn sở hữu bộ khung giàu kinh nghiệm từng đăng quang tại Qatar, đồng thời có thêm nhiều lựa chọn chất lượng ở tuyến trên. Lionel Messi đương nhiên vẫn là nhân vật chính.

Algeria trở lại World Cup sau 12 năm vắng mặt. Đội bóng Bắc Phi từng vào vòng 1/8 năm 2014, nhưng nhìn chung thành tích ở World Cup không mấy nổi bật. Trong bảng đấu còn có Áo và Jordan, trận gặp Argentina rõ ràng là thử thách khó nhất đối với Algeria.

Messi kịp bình phục chấn thương để ra sân ngay ở trận Argentina gặp Algeria. (Ảnh: Reuters)

Phân tích phong độ Argentina

Phong độ Argentina trước giải rất ấn tượng. Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 8, hòa 1 và chỉ thua 1 trận. Họ ghi 25 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần trong chuỗi này. Họ cũng là đội đứng đầu bảng xếp hạng vòng loại World Cup 2026 khu vực Nam Mỹ, hoàn toàn vượt trội phần còn lại.

Sau thất bại trước Ecuador ở vòng loại trong trận đấu thủ tục, Argentina thắng 7 trận liên tiếp. Đáng chú ý, đội bóng của ông Scaloni ghi 21 bàn và chỉ nhận 1 bàn thua trong chuỗi trận này. Các chiến thắng trước Puerto Rico, Angola, Mauritania, Zambia, Honduras và Iceland giúp Argentina có bước chạy đà rất thuận lợi.

Sự chắc chắn là điểm đáng chú ý của Argentina. Họ giữ sạch lưới 7 trong 10 trận gần nhất. Với Emiliano Martinez trong khung thành, Cristian Romero hoặc Lisandro Martinez ở hàng thủ, Argentina có đủ cơ sở để kiểm soát rủi ro trước một đối thủ nhiều tốc độ như Algeria.

Lionel Messi vẫn là trung tâm của mọi sự chú ý. Nếu ra sân, anh sẽ có lần thứ 200 khoác áo đội tuyển Argentina và trở thành cầu thủ đầu tiên ra sân ở 6 kỳ World Cup. Tuy nhiên, Argentina không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Messi. Lautaro Martinez, Julian Alvarez, Thiago Almada, Alexis Mac Allister và Enzo Fernandez giúp đội bóng Nam Mỹ có nhiều cách tiếp cận trận đấu.

Phân tích phong độ Algeria

Trong 10 trận gần nhất, đội bóng này thắng 7, hòa 1 và thua 2 trận nếu tính cả kết quả luân lưu. Algeria ghi 21 bàn và thủng lưới 4 lần trong giai đoạn này. Đội bóng của huấn luyện viên Vladimir Petkovic đang có đà tốt trước World Cup. Họ thắng Guatemala 7-0, hòa Uruguay 0-0, sau đó đánh bại Hà Lan và Bolivia trong 2 trận giao hữu gần nhất. Algeria chỉ nhận 2 bàn thua trong 6 trận gần đây.

Algeria gặp thử thách khó ngay trận ra quân. (Ảnh: Reuters)

Ở vòng loại khu vực châu Phi, Algeria ghi 24 bàn sau 10 trận. Chỉ Gambia và Bờ Biển Ngà có thành tích ghi bàn tốt hơn. Mohammed Amoura là nhân tố nổi bật nhất khi ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo. Điều này cho thấy Algeria có vũ khí rõ ràng ở các pha lên bóng nhanh.

Dù vậy, sự phụ thuộc vào Amoura cũng là vấn đề. Tiền đạo này góp dấu giày vào hơn một nửa số bàn thắng của Algeria ở vòng loại. Nếu Argentina khóa được không gian hoạt động của Amoura và hạn chế các pha chuyển trạng thái, Algeria sẽ khó duy trì sức ép trong thời gian dài.

Thông tin đội hình Argentina và Algeria

Argentina chờ Lionel Messi dẫn dắt hàng công. Tiền đạo 38 tuổi đã vượt qua chấn thương gân kheo và sẵn sàng ra sân. Emiliano Martinez cũng được xác nhận có thể thi đấu sau chấn thương ngón tay. Leandro Paredes và Nico Gonzalez dự kiến kịp bình phục, nhưng Nicolas Tagliafico vắng mặt vì chấn thương bắp chân. Facundo Medina hoặc Valentin Barco có thể thay thế ở vị trí hậu vệ trái.

Algeria mất Ramy Bensebaini do chấn thương mắt cá. Samir Chergui và Zineddine Belaid cạnh tranh suất thay thế ở hàng thủ. Amine Gouiri có thể đá trung phong, được hỗ trợ bởi Mohammed Amoura và Riyad Mahrez. Mahrez vẫn là đội trưởng, dù phong độ ghi bàn gần đây không còn nổi bật như trước.

Đội hình dự kiến Argentina: E.Martinez; Molina, Otamendi, Li.Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada; Messi, La.Martinez.

Đội hình dự kiến Algeria: Zidane; Belghali, Mandi, Chergui, Ait-Nouri; Bentaleb, Boudaoui; Mahrez, Maza, Amoura; Gouiri.

Dự đoán kết quả: Argentina 1-0 Algeria.