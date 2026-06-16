Sức mạnh Argentina tại World Cup 2026: Messi dìu dắt Alvarez, Martinez

(VTC News) -

Argentina dự World Cup 2026 trong vị thế của nhà đương kim vô địch. Đội tuyển số một thế giới (theo bảng xếp hạng FIFA) còn nguyên khao khát sau khi thâu tóm danh hiệu liên tiếp tại World Cup 2022, Copa America 2021, Copa America 2024 và Finalissima.

Trung tâm của đội tuyển Argentina vẫn là Lionel Messi. Đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng của cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá. Ở tuổi 38, Messi không còn là ngôi sao bùng nổ bằng tốc độ. Huấn luyện viên Lionel Scaloni cũng thiết kế những phương án chiến thuật giảm bớt sự phụ thuộc vào siêu sao này. Dù vậy, Messi không chỉ góp mặt trên sân với ý nghĩa tinh thần. Mỗi bước chạy của anh vẫn có giá trị lớn ảnh hưởng đến trận đấu.

Theo thuật toán dự đoán của Opta, Argentina 9,8% cơ hội vô địch World Cup 2026, xếp sau Tây Ban Nha, Pháp và Anh. Việc vượt qua bảng J với ngôi đầu được đánh giá là nhiệm vụ dễ dàng đối với nhà đương kim vô địch.

Sức mạnh, phong độ của Argentina trước World Cup 2026

Argentina vẫn còn khoảng 2/3 đội hình vô địch tại Qatar cách đây 4 năm. Sự ổn định và kế thừa chính là yếu tố quan trọng tạo nên sức mạnh của Albiceleste.

Phong độ của Argentina ở vòng loại rất thuyết phục với vị trí đứng đầu khu vực Nam Mỹ, hơn đội xếp sau Ecuador tới 9 điểm. Hàng công của Argentina ghi 31 bàn, cao nhất khu vực, trong khi hàng thủ chỉ thủng lưới 10 lần và có 10 trận giữ sạch lưới. Chi tiết đáng chú ý là trong hành trình vòng loại, nhiều thời điểm HLV Scaloni đủ tự tin để cho Messi nghỉ ngơi.

Đội hình của Argentina tương đối cân bằng và có đủ ngôi sao ở các tuyến, đảm bảo kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Hàng thủ có Emiliano Martinez, Cristian Romero, Nicolas Otamendi, Nicolas Tagliafico và Nahuel Molina. Tuyến giữa có Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Exequiel Palacios.

Julian Alvarez và Lautaro Martinez bắt đầu gánh vác trọng trách lớn hơn ở mặt trận tấn công, dù sự kết hợp giữa 2 cầu thủ này vẫn chưa cho ra kết quả tối ưu. Khi có Messi - cầu thủ có khả năng nâng tầm cả những đồng đội xung quanh - Argentina không phải lo lắng về hàng công.

Messi vẫn là nhân tố không thể thiếu của đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Chiến thuật của Argentina

Đội tuyển Argentina dưới thời Scaloni là đội bóng rất linh hoạt, không bị đóng khung trong một sơ đồ cố định. Albiceleste có thể chuyển giữa 4-3-3, 4-4-2 và 3-5-2 tùy đối thủ. Lựa chọn phổ biến nhất là 4-4-2, nhưng cũng có thể biến thành 4-3-3 hoặc 4-3-1-2 tùy vị trí của Messi. Việc phải tính toán cho trường hợp không có Messi cũng giúp HLV Scaloni có sẵn nhiều phương án.

Điểm mạnh lớn nhất của Argentina là khả năng thích nghi. Họ có thể kiểm soát bóng trước đối thủ yếu hơn, nhưng cũng rất nguy hiểm khi phản công. Julian Alvarez giúp hàng công có chiều sâu nhờ di chuyển liên tục, pressing và tấn công vào khoảng trống sau lưng hàng thủ. Lautaro Martinez lại đem đến phương án khác: hiện diện nhiều hơn trong vòng cấm, chơi giữa các trung vệ và kết thúc tình huống.

Hàng thủ cũng là nền tảng rất quan trọng. Argentina chỉ cho đối thủ dứt điểm trung bình 6,56 lần mỗi trận ở vòng loại, thấp hơn đáng kể so với mặt bằng khu vực. Họ không pressing vô tội vạ mà thường tổ chức khối trung bình, kiểm soát không gian rồi mới tăng áp lực. Messi được giảm trách nhiệm phòng ngự để tiết kiệm năng lượng, trong khi Alvarez và các tiền vệ làm phần việc nặng ở tuyến đầu.

Rủi ro lớn nhất của Argentina nằm ở tuổi tác và thể lực. Một số trụ cột đã đi qua đỉnh cao, còn lịch thi đấu World Cup 2026 kéo dài trong điều kiện mùa hè Bắc Mỹ có thể kiểm tra giới hạn thể chất của họ. Globo cũng chỉ ra rằng nhiều hậu vệ như Romero, Molina hay Otamendi không hoàn toàn ở trạng thái thể lực lý tưởng như kỳ World Cup trước. Nếu Argentina bị kéo vào các trận đấu tốc độ cao, bài toán duy trì cường độ trong 90 phút sẽ rất quan trọng.

Argentina thắng Honduras và Iceland trước World Cup 2026. (Ảnh: Reuters)

Cầu thủ quan trọng của Argentina tại World Cup 2026

Lionel Messi là trung tâm tuyệt đối. Anh có 26 lần ra sân ở World Cup, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, và nếu thi đấu tại giải này, Messi trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup. Ở Qatar 2022, anh ghi bàn hoặc kiến tạo 10 trong 15 bàn của Argentina. Ở vòng loại World Cup 2026, Messi tiếp tục là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất của Argentina với 8 pha lập công và có thêm 3 kiến tạo.

Điều quan trọng là vai trò của Messi đã thay đổi. Anh không cần đánh bại hậu vệ bằng tốc độ như trước. Messi hiện hoạt động như người điều phối tự do ở 1/3 cuối sân: lùi xuống nhận bóng, hút đối thủ, tạo ưu thế quân số quanh bóng rồi tung đường chuyền quyết định. Khi các hậu vệ đối phương bị kéo về phía Messi, khoảng trống mở ra cho Alvarez, Lautaro, Almada hoặc Mac Allister băng lên. Vì vậy, dù đã 38 tuổi, Messi vẫn là người quyết định trần sức mạnh của Argentina.

Julian Alvarez là mảnh ghép rất quan trọng bên cạnh Messi. Anh không chỉ ghi bàn, mà còn chạy không bóng, pressing và tạo chiều sâu. Trong hệ thống cần bảo vệ Messi khỏi quá nhiều việc phòng ngự, Alvarez là người đảm nhận phần lớn cường độ tuyến đầu. Khi Argentina cần tốc độ, di chuyển và kết nối, Alvarez có thể là lựa chọn phù hợp hơn một trung phong truyền thống.

Emiliano Martinez là điểm tựa ở phía sau. Với một đội đặt mục tiêu bảo vệ chức vô địch, thủ môn không chỉ cần cản phá tốt mà còn phải tạo cảm giác an toàn ở các thời điểm căng thẳng. Martinez đã chứng minh bản lĩnh ở World Cup 2022 và các loạt sút luân lưu. Nếu Argentina tiến sâu, kinh nghiệm và cá tính của anh có thể tiếp tục là yếu tố quyết định.

Đội hình Argentina dự World Cup 2026 (Leonardo Balerdi chấn thương, Marcos Senesi thay thế).

Cơ hội của Argentina tại World Cup 2026

Opta đánh giá Argentina là ứng viên áp đảo ở bảng J. Tỷ lệ đi tiếp 96,7% cho thấy nhà đương kim vô địch được kỳ vọng vượt qua vòng bảng tương đối an toàn. Khả năng đứng đầu bảng dao động từ 72,0% ở bài dự đoán bảng J đến 70,3% trong dữ liệu cập nhật trước trận ra quân. Đây vẫn là mức rất cao, phản ánh khoảng cách giữa Argentina với các đối thủ cùng bảng.

Trận mở màn gặp Algeria có ý nghĩa quan trọng. Opta cho Argentina 68,2% khả năng thắng, trong khi Algeria có 13,2% và khả năng hòa là 18,6%. Một chiến thắng sẽ giúp đội bóng của Scaloni tránh kịch bản căng thẳng giống World Cup 2022, khi họ thua Saudi Arabia ở trận ra quân trước khi đi một mạch đến chức vô địch. Algeria có Mohammed Amoura, người ghi 10 bàn ở vòng loại châu Phi, nên Argentina vẫn cần sự tập trung ở khâu chống phản công.

Mục tiêu tối thiểu của Argentina là vượt qua vòng bảng với ngôi đầu. Mục tiêu thực tế hơn là vào ít nhất bán kết, bởi họ vẫn có nền tảng của nhà vô địch thế giới, một HLV hiểu rất rõ đội bóng và Messi trong vai trò trung tâm. Kịch bản tích cực là Messi đủ khỏe để tạo ảnh hưởng ở những trận lớn, Alvarez và Lautaro chia sẻ tốt gánh nặng ghi bàn, còn tuyến giữa duy trì được sự cơ động.