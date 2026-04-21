Nhờ xe năng lượng mới, Omoda & Jaecoo áp sát cột mốc 1 triệu xe chỉ sau 3 năm

(VTC News) -

Tháng 3, Omoda & Jaecoo ghi nhận doanh số toàn cầu đạt 61.254 xe, tăng 210% so với cùng kỳ, qua đó nâng tổng doanh số lũy kế lên hơn 960.000 xe và tiến rất gần cột mốc 1 triệu xe - dự kiến đạt được ngay trong tháng 4.

Đáng chú ý, động lực tăng trưởng chính đến từ các dòng xe năng lượng mới (NEV) với doanh số 39.716 xe, tăng tới 471% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này phản ánh xu hướng chuyển dịch rõ rệt của thị trường toàn cầu sang các phương tiện tiết kiệm nhiên liệu và thân thiện môi trường.

Theo hãng, công nghệ Super Hybrid System (SHS) đóng vai trò then chốt, kết hợp ba yếu tố gồm hiệu suất cao, mức tiêu thụ nhiên liệu thấp và khả năng vận hành đường dài. Đây được xem là nền tảng để Omoda & Jaecoo đẩy mạnh chiến lược phát triển xe hybrid trên quy mô toàn cầu.

Jaecoo J7 dùng công nghệ SHS. (Ảnh: O&J)

Song song, chiến lược phát triển hai thương hiệu với định vị riêng biệt cũng góp phần tạo đà tăng trưởng.

Trong khi Omoda hướng đến phân khúc crossover đô thị với thiết kế trẻ trung, cá nhân hóa, thì Jaecoo tập trung vào dòng SUV off-road cao cấp, phục vụ nhu cầu khám phá. Các mẫu xe như Omoda C5 hay Jaecoo J7 hiện đang ghi nhận doanh số tích cực tại nhiều thị trường.

Tại châu Âu, Omoda & Jaecoo tiếp tục mở rộng nhanh chóng khi đã có mặt tại 16 quốc gia chỉ sau hai năm, đạt doanh số gần 250.000 xe.

Trong năm 2026, hãng dự kiến gia nhập thêm các thị trường lớn như Pháp và Đức, qua đó hoàn thiện mạng lưới tại khu vực được đánh giá là khó tính hàng đầu thế giới.

Với đà tăng trưởng hiện tại, việc vượt mốc 1 triệu xe toàn cầu được nhận định chỉ còn là vấn đề thời gian. Cột mốc này dự kiến sẽ trùng với thời điểm diễn ra Triển lãm Ô tô Bắc Kinh 2026 và Hội nghị Kinh doanh Quốc tế Chery, đánh dấu ba năm phát triển toàn cầu của thương hiệu.

Trong khuôn khổ sự kiện, Omoda & Jaecoo sẽ giới thiệu chiến lược “kỷ nguyên triệu xe”, ra mắt mẫu xe Omoda C4, trình diễn công nghệ và tổ chức các hoạt động trải nghiệm, qua đó thể hiện bước chuyển sang giai đoạn phát triển mới.

Omoda C5 SHS-H vừa chào sân thị trường Việt Nam. (Ảnh: Mạnh Hùng)

Theo kế hoạch, năm 2026 có khoảng 10 mẫu xe Omoda, Jaecoo xuất hiện tại Việt Nam. Trong khi đó, nhà máy sản xuất Gel-O&J tại Tiền Hải, Hưng Yên đang đẩy nhanh quá trình xây dựng.

Với tổng vốn đầu tư hơn 8.125 tỷ đồng, dự án quy mô 380.000 m² này dự kiến vận hành ngay quý III năm 2026, sản xuất các dòng xe xăng, hybrid, và điện với công suất 120.000 xe/năm với mẫu xe đầu tiên dự kiến là Jaecoo J5.