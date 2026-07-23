Cơ hội sở hữu SUV Omoda & Jaecoo tháng 7, nhận ưu đãi xăng xe đến 8 năm

(VTC News) -

Chính sách ưu đãi nổi bật trong tháng 7/2026

Chương trình áp dụng đến hết ngày 31/7/2026 tại hệ thống Nhà phân phối chính hãng Omoda & Jaecoo trên toàn quốc.

Đối với dòng Omoda C5 - mẫu SUV duy nhất trong phân khúc đạt đồng thời ba chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP, khách hàng được hỗ trợ 5 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, cùng nhiều ưu đãi tài chính khác. Giá bán sau ưu đãi chỉ từ 469,1 triệu đồng, giúp mẫu SUV Coupe công nghệ trở thành lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc.

Với Omoda C5 SHS-H, mẫu SUV sử dụng công nghệ Super Hybrid System với hàng loạt trang bị công nghệ hiện đại như camera toàn cảnh 540 độ, kính lái hai lớp và hệ thống treo sau đa điểm, khách hàng được hưởng chính sách nổi bật nhất với 5-8 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, giá bán từ 619 triệu đồng. Đây là chương trình ưu đãi lớn nhất đang áp dụng cho dòng xe hybrid của Omoda & Jaecoo Việt Nam.

Ở phân khúc SUV cỡ C, Jaecoo J7 với thiết kế lịch lãm và mang tính off-road, có giá bán từ 729 triệu đồng, đi kèm 5 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu (tùy phiên bản) cùng các gói quà tặng 1 năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt với tổng trị giá quà tặng lên đến 20 triệu.

Đặc biệt, Jaecoo J7 SHS-P - mẫu xe mang đến trải nghiệm “xe điện không sạc” cùng khả năng vận hành hơn 1.600 km chỉ với một bình xăng và một lần sạc - tiếp tục là mẫu xe nhận nhiều ưu đãi trong tháng 7 với 7 năm miễn phí xăng xe, lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, cùng gói quà tặng trị giá lên tới 45 triệu đồng (gồm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-box, 1 năm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt). Giá bán ưu đãi từ 879 triệu đồng.

Không chỉ ưu đãi khi mua xe, còn an tâm trong suốt quá trình sử dụng

Bên cạnh chương trình bán hàng hấp dẫn, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tục duy trì hệ thống hậu mãi toàn diện nhằm mang đến sự an tâm cho khách hàng.

Các mẫu xe được áp dụng chính sách bảo hành xe lên đến 7 năm hoặc 1 triệu km, bảo hành động cơ 10 năm hoặc 1 triệu km và bảo hành pin hybrid 10 năm hoặc 1 triệu km. Đồng thời, thương hiệu hiện sở hữu 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc, cùng hai trung tâm phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai, cam kết cung ứng phụ tùng chính hãng trong vòng 48 giờ.

Cam kết phát triển lâu dài tại Việt Nam

Hiện nay, Omoda & Jaecoo đã có mặt tại 69 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thông qua liên doanh giữa Tập đoàn Chery và Tập đoàn Geleximco, dự kiến đi vào hoạt động trong năm 2026, tiếp tục khẳng định cam kết phát triển lâu dài với phương châm “Đến Việt Nam - Vì Việt Nam”.

Với chương trình ưu đãi tháng 7, Omoda & Jaecoo Việt Nam mang đến cơ hội sở hữu các mẫu SUV công nghệ toàn cầu với chi phí đầu tư hợp lý hơn, đồng thời giúp khách hàng yên tâm đồng hành lâu dài nhờ chính sách hậu mãi toàn diện và mạng lưới dịch vụ ngày càng mở rộng.