Jaecoo J5 mở đặt cọc, lần đầu có đủ ba tùy chọn động cơ tại Việt Nam

(VTC News) -

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa chính thức triển khai chương trình nhận đặt cọc mẫu SUV Jaecoo J5 từ ngày 10/7 đến hết 31/8/2026, đánh dấu bước chuẩn bị cho việc đưa mẫu xe này gia nhập thị trường trong thời gian tới.

Theo công bố, Jaecoo J5 được định vị ở phân khúc SUV cỡ trung và sẽ có bốn phiên bản cùng ba tùy chọn hệ truyền động gồm động cơ xăng, hybrid và thuần điện.

Trong giai đoạn mở bán, hãng công bố mức giá dự kiến không vượt quá 569 triệu đồng đối với phiên bản J5 Premium, 629 triệu đồng cho J5 SHS-H Premium và 699 triệu đồng cho hai phiên bản J5 SHS-H Flagship cùng J5 BEV Flagship.

Khách hàng chỉ cần đặt cọc 10 triệu đồng để tham gia chương trình, đồng thời được hưởng một số chính sách ưu đãi trong thời gian mở bán. Hãng cho biết giá bán chính thức sẽ được công bố trong tháng 8/2026 và cam kết không cao hơn mức giá đã thông báo trong chương trình nhận đặt cọc.

Một trong những điểm đáng chú ý của Jaecoo J5 là việc được phân phối đồng thời với ba cấu hình động cơ. Phiên bản động cơ xăng hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên chi phí sở hữu, trong khi bản hybrid SHS-H sử dụng công nghệ Super Hybrid System, kết hợp khả năng tiết kiệm nhiên liệu với việc không phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc.

Đối với khách hàng muốn sử dụng xe điện, phiên bản BEV là lựa chọn vận hành hoàn toàn bằng điện. Đây cũng là lần đầu tiên Omoda & Jaecoo giới thiệu tại Việt Nam một dòng xe có đầy đủ ba lựa chọn hệ truyền động trên cùng một mẫu xe.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, trước khi được đưa về Việt Nam, Jaecoo J5 đã được phân phối tại nhiều thị trường quốc tế. Tại Thái Lan, phiên bản thuần điện của mẫu xe này dẫn đầu về lượng đăng ký xe điện trong sáu tháng liên tiếp từ tháng 11/2025 đến tháng 4/2026.

Tại Indonesia, Jaecoo J5 EV được cho là mẫu xe điện bán chạy nhất trong bốn tháng đầu năm 2026, đồng thời được lực lượng cảnh sát thành phố Surabaya sử dụng làm xe tuần tra. Trong khi đó tại Australia, mẫu xe ghi nhận hơn 2.100 lượt đăng ký trong tháng 5/2026 và nằm trong nhóm SUV điện bán chạy trên thị trường.

Về kích thước, Jaecoo J5 có chiều dài 4.380 mm, rộng 1.860 mm, cao 1.650 mm cùng chiều dài cơ sở 2.620 mm. Xe sử dụng thiết kế thân xe vuông vức nhằm tối ưu không gian cabin và khoang hành lý.

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, xe đã được trang bị hệ thống treo sau độc lập đa điểm, đèn LED, kính cửa sổ hai lớp, gương chiếu hậu gập điện tích hợp sấy, kiểm soát hành trình cùng kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây.

Các phiên bản cao hơn được bổ sung cửa sổ trời toàn cảnh, điều hòa tự động hai vùng, sạc điện thoại không dây, hệ thống hỗ trợ lái ADAS, camera 540 HD và sáu túi khí. Theo công bố, phiên bản hybrid có thể di chuyển hơn 1.000 km sau mỗi lần tiếp nhiên liệu và sạc pin, còn bản thuần điện có phạm vi hoạt động 461 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Jaecoo J5 cũng được xác định là một trong những mẫu xe sẽ được sản xuất tại nhà máy Omoda & Jaecoo tại Việt Nam sau khi nhà máy đi vào hoạt động.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp áp dụng chính sách bảo hành động cơ lên tới 10 năm hoặc 1 triệu km đối với các phiên bản xăng và hybrid, trong khi bộ pin cao áp của phiên bản thuần điện được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km.

Theo kế hoạch, những khách hàng tham gia chương trình đặt cọc sẽ được ưu tiên nhận xe từ tháng 8 đến hết tháng 10/2026.