Israel có thể sớm tấn công Iran

(VTC News) -

Israel chưa đưa ra quyết định cuối cùng về mục tiêu được chọn để trả đũa. Trong khi đó, CNN đưa tin Mỹ dự kiến ​​Israel thực hiện tấn công trả đũa trước khi cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ diễn ra vào ngày 5/11.

Theo truyền thông, kế hoạch tấn công của Israel đã sẵn sàng và Thủ tướng Benjamin Netanyahu đảm bảo với Washington rằng hoạt động này chỉ giới hạn trong mục tiêu quân sự, tránh cơ sở dầu mỏ và hạt nhân. Vào ngày 15/10, Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tuyên bố Israel sẽ đưa ra cho Iran "phản ứng chính xác và chết người".

Israel sẽ thực hiện tấn công đũa Iran sau vụ phóng tên lửa ngày 1/10. (Ảnh: AP)

Cùng thời điểm, phát ngôn viên của Tổ chức Năng lượng nguyên tử Iran (AEOI) Behrouz Kamalvandi tuyên bố Israel khó có thể tấn công cơ sở hạt nhân của Iran để đáp trả cuộc tấn công bằng tên lửa từ nước này vào Israel đầu tháng 10.

Hôm 1/10, quân đội Israel phát hiện tên lửa đạn đạo phóng từ Iran nhằm vào nước này. Còi báo động vang lên khắp miền trung và miền nam Israel.

Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố 90% tên lửa mà lực lượng này phóng vào Israel đêm 1/10 trúng mục tiêu. Tuyên bố phát trên truyền hình nhà nước Iran khẳng định cuộc tấn công nhắm vào căn cứ không quân và radar cũng như bộ máy an ninh có kế hoạch ám sát các nhân vật cấp cao của Hamas và Hezbollah.

Theo Times of Israel, dù hàng trăm tên lửa phóng vào Israel, nhưng chỉ có hai người bị thương nhẹ do mảnh đạn ở Tel Aviv. Một người đàn ông Palestine tử vong do mảnh đạn gần Jericho.

Nhà Trắng cho biết thêm, cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo của Iran vào Israel đã "bị ngăn chặn và không hiệu quả", đồng thời cảnh báo Tehran có thể phải gánh chịu hậu quả nghiêm trọng từ các cuộc tấn công này.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran xác nhận họ tập kích vào Israel để báo thù cho cái chết của thủ lĩnh Hezbollah Hassan Nasrallah, lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh và chuẩn tướng IRGC Abbas Nilforoushan.

Chuẩn tướng Nilforoushan và thủ lĩnh Nasrallah thiệt mạng tại thủ đô Beirut, Lebanon trong trận không kích ngày 27/9 của Israel. Lãnh đạo Hamas Haniyeh bị ám sát tại thủ đô Tehran, Iran cuối tháng 7.