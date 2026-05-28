Iran nã đạn cảnh cáo 4 con tàu đi qua eo biển Hormuz

Ngày 28/5, nhiều hãng truyền thông nhà nước Iran đưa tin: “4 con tàu cố gắng đi qua eo biển Hormuz và tiến vào Vịnh Ba Tư mà không phối hợp với lực lượng an ninh chịu trách nhiệm quản lý eo biển". Dù nhận được cảnh báo nhưng 4 tàu này vẫn phớt lờ, buộc quân đội Iran phải bắn những phát súng cảnh cáo và yêu cầu chúng quay đầu.

Hãng thông tấn bán chính thức Tasnim của Iran thông tin thêm Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắn phát súng cảnh cáo vào "tàu chở dầu của Mỹ", buộc tàu phải quay đầu. Để đáp trả, quân đội Mỹ bắn vào một khu vực hoang vắng gần Bandar Abbas.

Tàu thuyền qua eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Đài Phát thanh và truyền hình Cộng hòa Hồi giáo Iran (IRIB) cũng tường thuật vụ việc xảy ra vào khoảng 0h35 sáng 28/5 (giờ địa phương), song không cung cấp thông tin chi tiết về 4 con tàu.

"Những tàu này đã được cảnh báo, nhưng lại phớt lờ. Sau khi họ phớt lờ cảnh báo, lực lượng Iran bắn về phía họ, buộc các tàu quay đầu", IRIB thông tin thêm.

Hiện Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) vẫn chưa nhận được thông báo về sự cố liên quan đến việc tàu thuyền bị bắn.

Lầu Năm Góc và Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Hoạt động của các tàu hàng, tàu dầu qua eo biển Hormuz thường được hàng tàu giữ kín nhằm đảm bảo an toàn cho thủy thủ đoàn và phương tiện.

Trong diễn biến liên quan, quân đội Mỹ bắn hạ 4 máy bay không người lái của Iran tại khu xung quanh eo biển Hormuz và tấn công một trạm điều khiển mặt đất ở Bandar Abbas, nơi chuẩn bị phóng chiếc máy bay không người lái thứ 5.

Các cuộc không kích diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố Iran đang “đàm phán trong tình trạng cạn kiệt”, đồng thời khẳng định cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào tháng 11 không khiến ông vội vàng đạt thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc xung đột kéo dài gần ba tháng qua - vốn gây bất ổn cho kinh tế toàn cầu.