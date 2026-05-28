Thường trực Ban Bí thư: Giám sát hiệu quả để khắc phục việc lạm dụng quyền lực

Nội dung trên được Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đưa ra khi phát biểu tại hội nghị HĐND toàn quốc triển khai phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031 do Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức sáng 28/5.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thường trực Ban Bí thư đánh giá hoạt động của HĐND còn tồn tại một số hạn chế bất cập, chưa thực sự ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

"Vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với HĐND có nơi, có lúc, có việc chưa thực sự sâu sát, chưa thực sự toàn diện. Chất lượng hiệu quả hoạt động giám sát chưa cao và chưa đồng đều giữa các cấp, các địa phương. Việc theo dõi đôn đốc thực hiện các kiến nghị sau giám sát chưa quyết liệt. Công tác phối hợp ở một số nơi còn thiếu kịp thời, thiếu chặt chẽ và chưa thật sự đồng bộ", Thường trực Ban Bí thư nói.

Thường trực Ban Bí thư cho biết, nhiệm kỳ 2026-2031 có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Đây là giai đoạn chúng ta quyết liệt thực hiện các mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Đồng thời tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, theo Thường trực Ban Bí thư, yêu cầu đặt ra đối với HĐND các cấp cao hơn rất nhiều, về năng lực quyết định chính sách, năng lực giám sát, năng lực phản ứng chính sách và khả năng đồng hành cùng UBND các cấp trong giải quyết các vấn đề mới phát sinh từ thực tiễn.

"Hoạt động của HĐND các cấp cần được đổi mới mạnh mẽ hơn nữa, tiếp tục giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương", Thường trực Ban Bí thư lưu ý.

Đề cập đến một số nhiệm vụ trọng tâm, Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy đối với hoạt động của HĐND theo hướng khoa học hơn, chuyên nghiệp hơn và hiệu quả hơn. Vừa đảm bảo sự lãnh đạo trực tiếp và toàn diện của Đảng, vừa phát huy tối đa tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của Thường trực HĐND, các ban của HĐND và từng đại biểu HĐND.

Đặc biệt phải coi trọng việc lãnh đạo công tác chuẩn bị và ban hành nghị quyết của HĐND, đảm bảo mọi nghị quyết quan trọng của địa phương đều bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, phù hợp thực tiễn, có tính khả thi cao và đáp ứng được yêu cầu phát triển mới.

"Các cấp ủy cần phải tăng cường sự lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát đối với việc tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện hình thức, qua loa, nể nang, né tránh trách nhiệm hoặc quan liêu, xa rời thực tiễn", Thường trực Ban Bí thư nói.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ hai được Thường trực Ban Bí thư đưa ra là nâng cao hơn nữa vai trò của HĐND trong kiểm soát quyền lực ở địa phương.

Thường trực Ban Bí thư nêu thực tế, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi đôi với đẩy mạnh phân cấp, phân quyền sẽ trao trách nhiệm càng nhiều cho địa phương, nhiều thẩm quyền hơn, chủ động hơn trong quyết định và tổ chức thực hiện.

"Do vậy, yêu cầu kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực càng phải chặt chẽ, càng hiệu quả hơn để phòng, chống, khắc phục được tình trạng thực hiện không đúng thẩm quyền hoặc lạm dụng quyền lực trong khi thi hành công vụ. Đây là một nguyên tắc bất di bất dịch trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa", Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, HĐND phải thực hiện tốt chức năng giám sát đối với hoạt động của UBND và các cơ quan trong bộ máy chính quyền, kiên quyết khắc phục tình trạng buông lỏng giám sát hoặc giám sát mang tính hình thức. Cần phải đôn đốc quyết liệt, đi đến cùng việc thực hiện các kiến nghị giám sát cũng như các kiến nghị chính đáng của cử tri và Nhân dân.

Theo Thường trực Ban Bí thư, giám sát phải thực sự là công cụ để phòng ngừa sai phạm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từ sớm, từ xa. Các hoạt động chất vấn phải đi thẳng vào vấn đề; xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân; không đùn đẩy, không né tránh những vấn đề khó, những vấn đề nhạy cảm mà cử tri và Nhân dân quan tâm.

Nhiệm vụ trọng tâm thứ ba, Thường trực Ban Bí thư đề nghị các cấp ủy, các địa phương phải quan tâm xây dựng đội ngũ đại biểu HĐND thực sự tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực thực hiện và tinh thần trách nhiệm trước Nhân dân.

Đại biểu HĐND phải gần dân, sát dân, hiểu dân, thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, phản ánh trung thực, kịp thời tiếng nói của Nhân dân tới cấp ủy và chính quyền.

Các cấp ủy cần quan tâm hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác HĐND, nhất là các kỹ năng giám sát, phản biện chính sách, ứng dụng công nghệ số, xử lý các vấn đề phát sinh trong điều kiện chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng thời, phải chăm lo xây dựng văn hóa liêm chính, trách nhiệm, phụng sự Nhân dân trong hoạt động của các cơ quan dân cử.

Thường trực Ban Bí thư nêu rõ, đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao về đổi mới tư duy quản trị quốc gia và quản trị ở các địa phương. HĐND các cấp có vai trò rất quan trọng trong việc cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân và giữ vững niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

"Tôi tin tưởng HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tiếp tục có nhiều đổi mới mạnh mẽ, đột phá trong hoạt động để ngày càng hiệu lực, hiệu quả, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc và vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu.