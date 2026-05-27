Iran đe doạ trả đũa sau khi tố Mỹ vi phạm lệnh ngừng bắn, tấn công tàu thuyền

(VTC News) -

Trong bối cảnh Mỹ và Iran đang hướng tới một bản ghi nhớ thỏa thuận hoà bình, các bất đồng về câu chữ liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran và các lệnh trừng phạt khiến thỏa thuận bị đình trệ.

Iran hôm 27/5 cáo buộc Mỹ liên tục vi phạm lệnh ngừng bắn và thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại của Iran. Bộ ngoại giao Iran chỉ trích Mỹ, cho rằng nước này tiếp tục những gì họ gọi là “các hành động phi pháp và bất công” kể từ khi lệnh ngừng bắn được công bố và nhằm vào các tàu thương mại của Iran.

Bộ này cũng cáo buộc Washington vi phạm trắng trợn lệnh ngừng bắn tại tỉnh Hormozgan của Iran trong suốt 28 giờ qua. Eo biển Hormuz nằm dọc bờ biển phía nam tỉnh Hormozgan của Iran.

Hôm 25/5, quân đội Mỹ thực hiện “các cuộc không kích phòng vệ” nhằm vào các bệ phóng tên lửa và tàu thuyền của Iran quanh eo biển Hormuz trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa hai nước và các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh vẫn đang diễn ra, theo Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM).

“Các lực lượng Mỹ hôm nay đã tiến hành các cuộc không kích phòng vệ ở miền nam Iran nhằm bảo vệ binh sĩ của chúng tôi trước các mối đe dọa từ lực lượng Iran", phát ngôn viên CENTCOM Timothy Hawkins nói với CNN khi được hỏi về các vụ nổ được ghi nhận quanh eo biển Hormuz.

Bộ Ngoại giao Iran cho biết các hành động này diễn ra trong lúc tiến trình ngoại giao do Pakistan làm trung gian vẫn đang tiếp diễn. “Iran sẽ không để bất kỳ hành động gây hấn nào không bị đáp trả và sẽ không ngần ngại bảo vệ lợi ích của Iran”, tuyên bố kết luận.

Trong khi đó, Bắc Kinh đang nỗ lực giải quyết thế bế tắc giữa Mỹ và Iran, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói với các phóng viên hôm 26/5. “Việc giải quyết những bất đồng kéo dài không phải là nhiệm vụ có thể hoàn thành trong một sớm một chiều, nhưng mỗi bước tiến trong đàm phán đều mang lại tia hy vọng cho hòa bình”, ông Vương phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York.

Ông Vương Nghị cho biết Bắc Kinh đang duy trì liên lạc liên tục với các bên chủ chốt: Mỹ, Iran và Pakistan - quốc gia đang dẫn đầu vai trò trung gian hòa giải các cuộc đàm phán.

“Chúng tôi hy vọng các bên liên quan sẽ kiên quyết tuân thủ lệnh ngừng bắn và chấm dứt các hành động thù địch, tiếp tục tiến lại gần nhau hơn và sớm mang lại hòa bình cho Trung Đông”, ông Vương Nghị nói thêm.