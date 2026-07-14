Iran tuyên bố vũ lực không thể khiến eo biển Hormuz mở lại

(VTC News) -

Phát biểu được hãng thông tấn Tasnim đưa tin, theo đó người phát ngôn quân đội Iran, Chuẩn tướng Mohammad Akraminia, nhấn mạnh các lực lượng vũ trang Iran sẽ chiến đấu “đến hơi thở cuối cùng” và không nhượng bộ dù chỉ một tấc đối với các quyền lợi của nước này tại tuyến hàng hải chiến lược Hormuz.

Theo ông Akraminia, cách duy nhất để khôi phục hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz là Mỹ phải tôn trọng quyền lợi của nhân dân Iran và tuân thủ các điều khoản trong biên bản ghi nhớ (MoU) giữa hai bên.

Eo biển Hormuz. (Ảnh: Reuters)

Ông cũng cảnh báo bất kỳ hành động nào của Mỹ vi phạm các điều khoản của MoU đều sẽ vấp phải phản ứng cứng rắn và dứt khoát từ Iran.

Trong khi đó, Trung Quốc kêu gọi các bên giải quyết tranh chấp thông qua đối thoại nhằm sớm khôi phục hoạt động hàng hải bình thường tại eo biển Hormuz. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm (Lin Jian) cho rằng cần đạt được “một giải pháp phù hợp” để chấm dứt bất đồng giữa Mỹ và Iran liên quan đến việc lưu thông qua tuyến đường biển này.

Ông nhấn mạnh eo biển Hormuz là tuyến hàng hải phục vụ giao thương quốc tế, vì vậy việc sớm khôi phục hoạt động đi lại an toàn và tự do trên tuyến đường này là lợi ích chung của tất cả các bên. Theo ông Lâm Kiếm, Trung Quốc sẵn sàng duy trì trao đổi với các quốc gia liên quan và cộng đồng quốc tế nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho vấn đề eo biển Hormuz.

Những ngày gần đây, khi giao tranh giữa Mỹ và Iran leo thang, một số tàu thuyền ở eo biển Hormuz bị tấn công, khiến ít nhất hai người thiệt mạng. Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ đóng vai trò là “người bảo vệ” tuyến đường thủy này, thu phí 20% giá trị hàng hóa của các hãng vận tải thương mại để bồi thường cho Mỹ vì đã “đảm bảo an ninh và an toàn cho khu vực rất bất ổn này của thế giới”.

Eo biển Hormuz, một tuyến đường thủy hẹp đi vòng qua Iran và Oman, là tuyến đường chính vận chuyển dầu thô từ các quốc gia giàu dầu mỏ như Ả-rập Xê Út và Kuwait đến phần còn lại của thế giới. Các tàu thuyền bắt đầu đi qua eo biển trở lại sau khi Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận ghi nhớ vào tháng trước, nhưng cuối tuần qua, Tehran tuyên bố đóng cửa tuyến đường thủy này một lần nữa. Washington khẳng định điều ngược lại.