(VTC News) -

Màng bọc thực phẩm (plastic wrap, cling film) là một trong những vật dụng không thể thiếu trong căn bếp của nhiều gia đình. Đây là công cụ bảo quản hiệu quả, giữ thực phẩm tươi ngon, hạn chế vi khuẩn xâm nhập và tình trạng mất nước, tránh nhiễm mùi giữa các thực phẩm trong tủ lạnh.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết sử dụng màng bọc thực phẩm đúng cách để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Hướng dẫn sử dụng màng bọc thực phẩm đúng cách

Để duy trì độ tươi ngon của thực phẩm một cách hiệu quả và đảm bảo vệ sinh trong quá trình nấu nướng, bạn có thể sử dụng mạng bọc thực phẩm theo những cách sau:

Chọn loại màng bọc thực phẩm phù hợp

Trên thị trường hiện nay có nhiều loại màng bọc thực phẩm khác nhau, chủ yếu là màng bọc nhựa PVC và PE (polyethylene). Màng bọc PVC thường dẻo, độ bền cao nhưng không phải lúc nào cũng an toàn khi tiếp xúc với thực phẩm nóng. Trong khi đó, màng bọc PE an toàn hơn khi dùng cho thực phẩm nóng và dễ dàng phân hủy trong môi trường. Do đó, nếu bạn muốn đảm bảo an toàn sức khỏe, nên ưu tiên chọn màng bọc PE thay vì PVC.

Có một số loại màng bọc thực phẩm chuyên dụng cho các mục đích khác nhau như màng bọc chịu nhiệt, màng bọc cho thực phẩm đông lạnh, màng bọc có tính năng kháng vi khuẩn. Bạn nên chọn loại màng bọc phù hợp với mục đích sử dụng để đạt được hiệu quả bảo quản tốt nhất.

Cách dùng màng bọc để bảo quản thực phẩm

Trước khi bọc, hãy chắc chắn rằng thực phẩm đã được vệ sinh sạch sẽ, không có nước hoặc dầu mỡ thừa. Nếu thực phẩm còn ướt, màng bọc có thể không bám chặt và không hiệu quả trong việc bảo quản.

Để màng bọc thực phẩm phát huy tác dụng, bạn cần phải bọc thật chặt, không để không khí lọt vào. Màng bọc cần ôm sát xung quanh thực phẩm để hạn chế tối đa vi khuẩn và bụi bẩn xâm nhập.

Tránh việc bọc quá nhiều lớp màng bọc, vì sẽ gây lãng phí và làm giảm khả năng thở của thực phẩm, gây tình trạng thối rữa do thiếu không khí. Bọc một lớp hoặc hai lớp là đủ để bảo vệ thực phẩm mà không làm nó bị hư hỏng.

Bạn cần biết cách sử dụng màng bọc thực phẩm đúng cách để đảm bảo hiệu quả và an toàn. (Ảnh: Serious Eats)

Sử dụng màng bọc thực phẩm khi nấu nướng

Không phải tất cả các loại màng bọc thực phẩm đều có thể tiếp xúc với nhiệt độ cao. Trước khi sử dụng màng bọc trong quá trình nấu nướng (dùng trong lò vi sóng hoặc khi hấp), hãy chắc chắn rằng loại bạn đang dùng có khả năng chịu nhiệt. Màng bọc PE thường có khả năng chịu nhiệt thấp. Loại màng bọc chịu nhiệt sẽ không bị chảy hoặc giải phóng hóa chất độc hại vào thực phẩm khi bạn nấu nướng.

Cách sử dụng màng bọc thực phẩm khi cấp đông

Màng bọc thực phẩm rất hữu ích khi bạn cần bảo quản thực phẩm trong tủ đông. Nó giúp bảo vệ thực phẩm khỏi tình trạng bị cháy đông, giữ nguyên hương vị và chất lượng thực phẩm trong thời gian dài. Khi cấp đông thực phẩm, bạn hãy bọc thực phẩm thật kín, tránh để không khí lọt vào.

Ngoài ra, nếu bạn định bọc thực phẩm để đông lạnh trong thời gian dài, hãy cân nhắc sử dụng thêm một lớp túi đông lạnh bên ngoài để tăng hiệu quả bảo quản.

Một số lưu ý khi sử dụng màng bọc thực phẩm

- Không sử dụng màng bọc thực phẩm cho thực phẩm quá nóng: Màng bọc thực phẩm thông thường không chịu được nhiệt độ quá cao nên nếu bọc thực phẩm quá nóng, nó có thể bị chảy và giải phóng hóa chất độc hại vào thực phẩm, gây nguy hiểm cho sức khỏe. Do đó, bạn nên để thực phẩm nguội bớt trước khi bọc màng bọc lên. Tốt nhất là dùng loại màng bọc chịu nhiệt nếu bạn không thể chờ.

- Thận trọng khi bọc thực phẩm có dầu mỡ: Thực phẩm có nhiều dầu mỡ hoặc chất lỏng có thể khiến màng bọc thực phẩm dễ bị trơn trượt và không bám chặt vào thực phẩm. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng giấy bạc hoặc hộp đựng thực phẩm để bảo quản thay vì sử dụng màng bọc.

- Không nên tái sử dụng: Màng bọc thực phẩm sau khi sử dụng có thể bị dính bụi bẩn hoặc dầu mỡ, vì vậy không nên tái sử dụng màng bọc đã sử dụng cho thực phẩm tươi sống hoặc thực phẩm chế biến sẵn. Nếu muốn tái sử dụng, hãy chắc chắn rằng màng bọc đã được vệ sinh sạch sẽ và không còn chứa bất kỳ chất bẩn nào.