(VTC News) -

Ngày nay, màng bọc thực phẩm là vật dụng không thể thiếu trong căn bếp của các gia đình Việt. Nó không chỉ giúp thực phẩm được bảo quản tốt hơn mà còn tiết kiệm thời gian, công sức cho người làm nội trợ.

Có nên dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng?

Trên thực tế, rất nhiều bà nội trợ thường xuyên dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng khi cần đậy kín để làm nóng hay làm chín thực phẩm mà không gây mất nước. Cách này có an toàn không?

Có nên dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng? (Ảnh: Hagu life)

Theo các chuyên gia đồ dùng gia đình thì màng bọc thực phẩm có thể sử dụng trong lò vi sóng, nhưng không phải loại nào cũng dùng được mà còn tùy thuộc vào chất liệu của sản phẩm. Người dùng nên chú ý những ký hiệu trên hộp màng bọc để biết sản phẩm đó có thể cho vào lò vi sóng không, vì màng bọc chất liệu khác nhau sẽ có công dụng khác nhau.

Hiện nay màng bọc trên thị trường được chia làm hai loại, loại thông thường chủ yếu được sử dụng để bảo quản thực phẩm, bọc thức ăn cất trong tủ lạnh; loại thứ hai là màng bọc lò vi sóng, có thể sử dụng trong lò vi sóng.

Loại màng bọc thông thường là màng bọc PE và PVC, được sử dụng để bọc rau, trái cây, thức ăn thừa. Hai loại màng này đều không chịu được nhiệt độ cao, chỉ có thể sử dụng để bảo quản thực phẩm trong tủ lạnh, giúp giữ rau quả, thực phẩm được lâu hơn. Đặc biệt với loại màng bọc PVC, nếu bạn cho vào lò vi sóng, các chất độc có thể kết tủa, gây hại cho sức khỏe.

Màng bọc PE và màng bọc PVC được sử dụng để bọc rau, trái cây, không nên dùng trong lò vi sóng. (Ảnh: Simply Recipes)

Màng bọc PMP và PVDC có thể sử dụng trong lò vi sóng. Cả hai loại màng này đều có thể chịu được nhiệt độ cao, khoảng từ 140 độ C tới 180 độ C. Sản phẩm thường được nhà sản xuất ghi chú rõ ràng "Có thể sử dụng trong lò vi sóng" trên nhãn mác ngoài bao bì. So với màng bọc thông thường thì hai loại màng bọc dùng trong lò vi sóng có giá thành cao hơn nhiều.

Để biết có nên dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng hay không, bạn hãy chú ý ký hiệu trên hộp hay bao bì sản phẩm nhé.

Lưu ý khi dùng màng bọc thực phẩm trong lò vi sóng

Khi hâm nóng thức ăn có dầu mỡ, để đảm bảo thức ăn không bị bắn tung tóe lên thành lò, bạn nên dùng màng bọc bao kín hộp/bát thay vì dùng nắp. Tuy nhiên, khoảng cách giữa màng và bề mặt thức ăn tối thiếu là 2,5 cm nhằm đảm bảo màng bọc không bị vỡ, khi đồ ăn trong bát tăng tới nhiệt độ cao.

Ngoài ra, sau khi bọc thực phẩm, bạn nên dùng tăm chọc nhẹ một vài lỗ trên bề mặt màng bọc trước khi cho vào lò để làm bay hơi nước, tránh vỡ lớp màng bọc.

Sai lầm khi dùng màng bọc thực phẩm

Do màng bọc thực phẩmcó nhiều ưu điểm như giá thành rẻ, gọn nhẹ, tiện lợi… nên nhu cầu sử dụng ngày một lớn. Để giảm bớt những nguy hại khi sử dụng, bạn cần lưu ý:

Không bọc thực phẩm nhiều dầu mỡ

Không nên dùng màng bọc thực phẩm bọc đồ ăn chín, đồ ăn nóng và những thực phẩm chứa dầu mỡ vì sau khi tiếp xúc với chúng, thành phần hoá học trong màng bọc sẽ dễ dàng phản ứng với thực phẩm, gây ra nhiều tác hại cho sức khoẻ.

Ngoài ra, không nên dùng bọc những thực phẩm ở môi trường acid, kiềm hoặc nhiệt độ cao. Các chất độc hại này thôi nhiễm vào thực phẩm sẽ tác động đến hệ thống nội tiết gây phát triển sớm ở trẻ em gái và ảnh hưởng đến sinh sản ở trẻ em trai.

Không bọc sát vào thực phẩm

Màng bọc cần cách thực phẩm ít nhất 2,5 cm. (Ảnh: Service)

Màng bọc cần cách thực phẩm ít nhất 2,5cm vì nếu bọc trực tiếp, các chất có hại trong màng bọc có thể thôi nhiễm, thâm nhập vào thực phẩm, gây hại khôn lường cho sức khỏe. Vì thế, nên để thực phẩm trong hộp thủy tinh rồi mới bọc bằng màng thực phẩm.

Ngoài ra, không dùng màng để bọc những cà rốt, dưa chuột, đậu đũa vì sẽ khiến hàm lượng vitamin C của những củ, quả này giảm đi nhiều.

Không dùng khi có mùi lạ

Sau khi mua về sử dụng, bạn cần bảo quản màng bọc ở nơi có nhiệt độ trung bình. Nhiệt độ cao hoặc quá thấp dễ làm màng bọc biến chất và sinh độc tố. Đặc biệt, bạn không nên sử dụng màng bọc có dấu hiệu nấm mốc, bị sun, có mùi lạ.