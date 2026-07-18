Học sinh tập làm robot, nắm quy trình thi đấu quốc tế

(VTC News) -

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở mô hình đào tạo. Thay vì chỉ dừng ở việc hướng dẫn học sinh chế tạo robot, trại hè được thiết kế theo đúng hành trình của một đội robotics tham gia thi đấu.

Một điểm đáng chú ý khác là toàn bộ nội dung chương trình được xây dựng bởi chính những học sinh, sinh viên từng nhiều năm tham gia các giải robotics trong nước và quốc tế. Sau khi tích lũy kinh nghiệm thi đấu, các bạn trở lại với vai trò mentor (người hướng dẫn) để chia sẻ kiến thức thực tế và hỗ trợ thế hệ học sinh kế cận.

Chương trình hướng tới giúp các học sinh làm quen với môi trường thi đấu robotics chuyên nghiệp. (Ảnh: Hùng Cường)

Trong số đó, Cao Quốc Khánh, học sinh Trường THPT Newton (Hà Nội), thành viên Ban tổ chức, đã có 4 năm tham gia các giải robotics trong nước và quốc tế, với thành tích nổi bật là Top 10 VEX Robotics World Championship.

Theo Khánh, robotics là lĩnh vực đòi hỏi tư duy logic và khả năng sáng tạo. Nếu được hướng dẫn bài bản, học sinh hoàn toàn có thể từng bước làm chủ việc thiết kế, lập trình và vận hành robot đáp ứng yêu cầu của các cuộc thi.

“Mình mong muốn có thể lan tỏa tinh thần khám phá, sáng tạo và niềm yêu thích robotics tới nhiều bạn học sinh hơn, để ngày càng có nhiều bạn tự tin tham gia các sân chơi khoa học, công nghệ”, Khánh chia sẻ.

Quốc Khánh (thứ 2 từ bên phải) hướng dẫn các học sinh quy trình thuyết minh ý tưởng. (Ảnh: Hùng Cường)

Là thành viên BTC và từng đại diện Việt Nam tham dự giải đấu FIRST Global Challenge, Nguyễn Minh Khôi (THPT Chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội) cho biết điều quan trọng nhất không phải là chế tạo được một robot hoàn hảo ngay từ đầu, mà là giúp học sinh hình thành tư duy giải quyết vấn đề và làm việc theo quy trình.

“Ở các cuộc thi quốc tế, robot chỉ là một phần. Điều quyết định thành công còn nằm ở khả năng làm việc nhóm, quản lý dự án và liên tục cải tiến sau mỗi lần thử nghiệm. Đó cũng là những điều BTC muốn truyền lại cho các bạn học sinh”, Khôi cho biết.

Các yếu tố về kĩ thuật, thuyết minh ý tưởng đều tác động tới kết quả thi đấu giữa các đội. (Ảnh: Hùng Cường)

Trong suốt sự kiện, học sinh được hướng dẫn phân tích đề thi, lên ý tưởng thiết kế, chế tạo và cải tiến robot, lập trình điều khiển, xây dựng chiến thuật thi đấu, viết Engineering Notebook, tham gia phỏng vấn kỹ thuật, học về xây dựng hình ảnh đội thi, kỹ năng trình bày ý tưởng và làm việc nhóm.

Theo Ban tổ chức, cách tiếp cận này giúp học sinh hiểu rằng một cuộc thi robotics không chỉ là cuộc đua về kỹ thuật mà còn đòi hỏi khả năng tư duy hệ thống, quản lý dự án, giao tiếp và phối hợp giữa các thành viên. Đây cũng là những kỹ năng được nhiều doanh nghiệp công nghệ đánh giá cao trong kỷ nguyên số.

BTC kỳ vọng sau khi kết thúc chương trình, mỗi học sinh sẽ có đủ nền tảng để tiếp tục tham gia hoặc thành lập các câu lạc bộ robotics tại trường học, góp phần mở rộng phong trào STEM trong cộng đồng. (Ảnh: Hùng Cường)

Theo bà Đỗ Thị Hồng Quyên, đại diện Liên minh thúc đẩy giáo dục STEM (SEPA), Robotics Summer Camp không chỉ mang đến những trải nghiệm về công nghệ mà còn hướng tới khơi dậy niềm yêu thích khoa học, tinh thần sáng tạo và khả năng tự học của học sinh.

“Chúng tôi hy vọng những trải nghiệm tại trại hè sẽ trở thành động lực để các em tự tin theo đuổi đam mê, tìm thấy định hướng cho tương lai, đồng thời lan tỏa tình yêu với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tới nhiều bạn trẻ khác”, bà Quyên chia sẻ.

Robotics Summer Camp 2026 cũng là mô hình “người trẻ truyền cảm hứng cho người trẻ”, khi chính những học sinh từng thi đấu ở các sân chơi robotics lớn trực tiếp hướng dẫn thế hệ kế cận, góp phần xây dựng cộng đồng robotics Việt Nam ngày càng phát triển và hội nhập quốc tế. (Ảnh: Hùng Cường)

Diễn ra từ ngày 13-17/7 tại Hà Nội, Robotics Summer Camp 2026 được Trung tâm Hoa Kỳ tại Hà Nội (Đại sứ quán Hoa Kỳ) hỗ trợ tổ chức, do Liên minh thúc đẩy giáo dục STEM (SEPA) phối hợp cùng Câu lạc bộ Adudu và Câu lạc bộ Cyber Champs thực hiện.