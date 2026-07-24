6 trình duyệt miễn phí có thể thay thế Chrome và Safari

(VTC News) -

Cuộc đua trình duyệt web đang chuyển sang tích hợp AI, biến trình duyệt thành trợ lý số hỗ trợ người dùng ngay trong quá trình duyệt web. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm còn cạnh tranh bằng khả năng bảo mật, tùy biến và trải nghiệm sử dụng.

Dưới đây là 6 trình duyệt đáng chú ý ngoài Chrome và Safari, mỗi sản phẩm đều có những điểm mạnh riêng về AI, bảo mật hoặc trải nghiệm sử dụng, phù hợp với các nhu cầu khác nhau của người dùng.

Cốc Cốc

Ngay khi ra mắt chính thức vào năm 2013, Cốc Cốc đã thu hút sự quan tâm của nhiều người dùng với khả năng tải video và nhạc từ nhiều nền tảng, chặn quảng cáo, dịch web sang tiếng Việt…

Những năm gần đây, Cốc Cốc cũng đưa các tính năng AI vào ngay trong trình duyệt thay vì yêu cầu người dùng truy cập các chatbot độc lập. Trợ lý AI có thể tóm tắt nhanh nội dung bài viết, giải thích các khái niệm, dịch văn bản, trả lời câu hỏi về trang web đang xem, hỗ trợ soạn thảo nội dung, chỉnh sửa câu từ và tìm kiếm thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Phần lớn các tính năng AI cơ bản được sử dụng miễn phí ngay trên trình duyệt với giao diện hoàn toàn bằng tiếng Việt, giúp người dùng dễ tiếp cận mà không cần cài đặt thêm tiện ích mở rộng.

Microsoft Edge

Microsoft Edge được Microsoft phát triển và ra mắt năm 2015 nhằm thay thế Internet Explorer. Những năm gần đây, Microsoft đưa Copilot trở thành điểm nhấn của Edge. Trợ lý AI này có thể tóm tắt trang web và tài liệu PDF… đồng thời hỗ trợ lập trình và tìm kiếm thông tin bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Edge còn tích hợp nhiều công cụ phục vụ học tập và làm việc như Split Screen (chia đôi cửa sổ trình duyệt), Vertical Tabs (thẻ dọc), Workspaces để chia sẻ nhóm tab, Immersive Reader giúp đọc nội dung dễ hơn, cùng tính năng Drop để chia sẻ tệp và ghi chú giữa các thiết bị.

Nhờ tích hợp sâu với Windows và hệ sinh thái Microsoft 365, Edge phù hợp với người dùng thường xuyên làm việc trên máy tính và các ứng dụng văn phòng.

Opera

Opera là một trong những trình duyệt web lâu đời nhất thế giới, do Opera Software (Na Uy) phát triển từ năm 1995. Opera được biết đến với nhiều tính năng tích hợp như VPN miễn phí, chặn quảng cáo, công cụ quản lý tab và trợ lý AI Aria. Người dùng có thể dùng Aria để tóm tắt nội dung trang web, dịch thuật, giải thích thông tin, hỗ trợ viết và tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Opera còn cho phép truy cập nhanh các dịch vụ AI như ChatGPT và Gemini ngay trên thanh bên, hướng đến việc biến trình duyệt thành không gian học tập và làm việc thay vì chỉ là công cụ truy cập web.

Brave

Brave được phát triển bởi Brave Software và ra mắt năm 2016. Trình duyệt này nổi bật nhờ định hướng bảo vệ quyền riêng tư, với khả năng chặn quảng cáo và trình theo dõi được tích hợp sẵn, giúp hạn chế việc thu thập dữ liệu người dùng mà không cần cài thêm tiện ích mở rộng.

Một điểm khác biệt của Brave là cơ chế Brave Rewards, cho phép người dùng tự nguyện xem quảng cáo tôn trọng quyền riêng tư để nhận Basic Attention Token (BAT) - đồng tiền mã hóa do Brave phát triển. Người dùng cũng có thể dùng BAT để ủng hộ các nhà sáng tạo nội dung hoặc website yêu thích, tạo ra mô hình chia sẻ doanh thu quảng cáo thay vì chỉ các nền tảng công nghệ được hưởng lợi.

Những năm gần đây, Brave tiếp tục mở rộng hệ sinh thái với trợ lý AI, có khả năng tóm tắt bài viết, giải thích nội dung, dịch thuật, hỗ trợ viết và trả lời câu hỏi ngay trên trang web đang xem.

DuckDuckGo

DuckDuckGo được phát triển bởi DuckDuckGo Inc. và ra mắt năm 2008, ban đầu nổi tiếng với công cụ tìm kiếm cùng tên, tập trung vào bảo vệ quyền riêng tư của người dùng.

Trình duyệt tiếp tục phát huy thế mạnh về quyền riêng tư với trình chặn quảng cáo và trình theo dõi tích hợp, đồng thời nâng cấp tính năng Scam Blocker để phát hiện nhiều hình thức lừa đảo trực tuyến như sàn giao dịch tiền mã hóa giả mạo, phần mềm hù dọa (scareware) hay các website thương mại điện tử lừa đảo.

Trình duyệt cũng không theo dõi hoạt động duyệt web của người dùng, giúp hạn chế quảng cáo được cá nhân hóa và giảm các cửa sổ pop-up gây phiền nhiễu.

Bên cạnh đó, hãng tiếp tục phát triển trình duyệt riêng và bổ sung các tính năng AI như Duck.ai, cho phép người dùng trò chuyện với chatbot, đặt câu hỏi và tóm tắt thông tin mà không cần tạo tài khoản hoặc bị lưu lại lịch sử hội thoại.

Zen Browser

Zen Browser là trình duyệt mã nguồn mở được phát hành lần đầu vào năm 2024, phát triển dựa trên nền tảng Firefox. Trình duyệt hướng đến việc mang lại trải nghiệm duyệt web bình tĩnh và ít xao nhãng hơn, tập trung vào năng suất thay vì tối đa hóa thời gian sử dụng.

Trình duyệt cho phép người dùng sắp xếp các tab theo từng không gian làm việc (Workspaces), đồng thời hỗ trợ Split View để hiển thị hai trang web cạnh nhau, giúp thuận tiện khi so sánh tài liệu, nghiên cứu hoặc làm việc đa nhiệm.

Bên cạnh đó, Zen Browser còn hỗ trợ hệ sinh thái tiện ích mở rộng và giao diện (themes) do cộng đồng phát triển, cho phép người dùng tùy biến trình duyệt theo nhu cầu, từ thay đổi giao diện đến bổ sung các tính năng mới.