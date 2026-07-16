Phòng mổ hóa 'giảng đường' trong ca mổ robot cho cô gái 33 tuổi bị ung thư

(VTC News) -

Người phụ nữ 33 tuổi nhận chẩn đoán ung thư trực tràng thấp, khi khối u chỉ cách rìa hậu môn khoảng 3 cm. Đây là vị trí khó trong điều trị vì bác sĩ vừa phải loại bỏ triệt để khối u, vừa bảo tồn cơ thắt hậu môn để người bệnh có thể duy trì chất lượng sống sau này.

Sau khi hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định điều trị theo chiến lược đa mô thức. Người bệnh được hóa xạ trị, sau đó tiếp tục sáu chu kỳ hóa chất.

Kết quả đánh giá sau điều trị cho thấy khối u đáp ứng tốt. Hình ảnh nội soi chỉ còn vùng sẹo xơ, tổn thương thu nhỏ rõ rệt, điều kiện thuận lợi để phẫu thuật triệt căn.

Ca mổ được thực hiện bằng phương pháp nội soi robot do TS.BS Đoàn Trọng Tú, Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa 2, Bệnh viện K, cùng ê-kíp phẫu thuật đảm nhiệm.

Đây cũng là ca bệnh được lựa chọn để thị phạm trong khóa đào tạo phẫu thuật nội soi robot cơ bản của Bệnh viện K. Các bác sĩ ngoại khoa đứng xung quanh theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình phẫu thuật nhằm tiếp cận kỹ thuật mới và cách ra quyết định trong điều trị ung thư trực tràng.

Các bác sĩ ngoại khoa đứng xung quanh theo dõi trực tiếp toàn bộ quá trình phẫu thuật.

Theo các chuyên gia, phẫu thuật ung thư trực tràng thấp luôn là một trong những thách thức lớn của ngoại khoa tiêu hóa. Trực tràng nằm sâu trong khung chậu, không gian thao tác rất hẹp, đặc biệt khi khối u ở sát cơ thắt hậu môn.

Trong ca mổ này, mục tiêu không dừng ở việc cắt bỏ hoàn toàn khối u và hệ thống hạch theo nguyên tắc điều trị ung thư. Các bác sĩ còn phải bảo tồn tối đa các bó thần kinh vùng chậu và cơ thắt hậu môn để hạn chế ảnh hưởng đến chức năng đại tiện cũng như chất lượng sống lâu dài của người bệnh.

Hệ thống robot hỗ trợ đáng kể cho phẫu thuật viên nhờ hình ảnh ba chiều có độ phân giải cao cùng các cánh tay phẫu thuật linh hoạt, giúp thao tác chính xác trong vùng chậu sâu, kiểm soát mạch máu tốt hơn và bóc tách an toàn các cấu trúc quan trọng.

Tuy nhiên, theo các bác sĩ, robot chỉ là công cụ hỗ trợ. Hiệu quả điều trị phụ thuộc trước hết vào việc lựa chọn đúng chiến lược cho từng bệnh nhân, đánh giá chính xác mức độ đáp ứng sau hóa xạ trị và xác định thời điểm phẫu thuật phù hợp.

Đó cũng là nội dung xuyên suốt của khóa đào tạo. Trong suốt ca mổ, các học viên không chỉ quan sát thao tác điều khiển robot mà còn được chuyên gia phân tích từng quyết định lâm sàng, từ đánh giá tổn thương sau điều trị tiền phẫu, lựa chọn mặt phẳng bóc tách đến nguyên tắc bảo tồn thần kinh và cơ thắt hậu môn khi đủ điều kiện.

Theo các chuyên gia, việc biến phòng mổ thành “giảng đường” giúp rút ngắn khoảng cách giữa lý thuyết và thực hành. Điều được chuyển giao không chỉ là kỹ thuật mà còn là kinh nghiệm xử trí những tình huống khó, yếu tố quyết định thành công của các ca phẫu thuật ung thư phức tạp.

Các bác sĩ cũng cảnh báo ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa. Không ít bệnh nhân được phát hiện bệnh khi tuổi còn rất trẻ và không nhiều yếu tố nguy cơ điển hình.

Vì vậy, những dấu hiệu như rối loạn đại tiện kéo dài, đi ngoài ra máu, đau bụng dai dẳng, sụt cân không rõ nguyên nhân hoặc thay đổi thói quen đi tiêu cần được thăm khám sớm. Phát hiện bệnh ở giai đoạn còn khu trú không chỉ nâng cao khả năng điều trị khỏi mà còn tạo cơ hội áp dụng các kỹ thuật hiện đại, giúp bảo tồn chức năng và cải thiện chất lượng sống sau điều trị.