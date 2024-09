Học sinh ăn cơm với gừng: Kiểm điểm việc phát ngôn chưa chính xác của giáo viên

(VTC News) -

Liên quan đến thông tin học sinh ăn cơm gừng chấm muối ở xã Mồ Dề (huyện Mù Cang Chải, Yên Bái), ngày 27/9, Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến cùng đoàn kiểm tra đến làm việc tại điểm trường Màng Mủ.

Sau buổi kiểm tra, UBND huyện đề nghị cán bộ, giáo viên Trường mầm non xã Mồ Dề cần nghiêm túc, kiểm điểm và rút kinh nghiệm trong việc tổ chức, phát ngôn về nội dung tuyên truyền chưa chính xác trên các hệ thống thông tin truyền thông mạng xã hội.

Bên cạnh đó, UBND huyện Mù Cang Chải yêu cầu cán bộ, giáo viên Trường mầm non xã Mồ Dề cần công khai minh bạch về các chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến các bậc phụ huynh, nhằm nắm rõ và hiểu đúng các quy định của Nhà nước.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mù Cang Chải Lương Thị Xuyến kiểm tra các chế độ chính sách tại điểm trường Màng Mủ. (Ảnh: Trang thông tin điện tử huyện Mù Cang Chải)

Cũng tại buổi làm việc, đoàn công tác UBND huyện Mù Cang Chải đã kiểm tra chế độ các khẩu phần ăn của từng trẻ ở mỗi nhóm lớp; chế độ chi trả hàng tháng cho mỗi học sinh theo quy định...

Đoàn công tác cũng kiểm tra các phòng học của các nhóm lớp và công trình đang khởi công xây dựng 2 phòng học mới để đảm bảo cơ sở vật chất phục vụ công tác dạy và học tại điểm lẻ bản Màng Mủ.

Hình ảnh bữa cơm trắng với gừng của một học sinh điểm trường Màng Mủ được ghi lại trong phóng sự.

Trước đó, tối 26/9, trong bản tin Chuyển động 24h trên VTV1 đã phát phóng sự "Bữa cơm trắng với gừng ở điểm trường Màng Mủ, Yên Bái" khiến nhiều người không khỏi xót xa khi thấy học sinh mầm non phải ăn cơm với gừng chấm muối, cơm đường...

Một ngày sau, UBND huyện Mù Cang Chải đã có báo cáo UBND tỉnh Yên Bái về nội dung phản ánh qua phóng sự về điểm trường Màng Mủ.

Theo báo cáo, điểm lẻ Trường mầm non bản Màng Mủ, xã Mồ Dề hiện có 5 lớp với tổng số 115 trẻ. Thực hiện theo chế độ chính sách của Nhà nước, mỗi trẻ được hỗ trợ tiền ăn là 160.000 đồng/tháng. Vào năm học mới, tại điểm trường chính Trường mầm non xã Mồ Dề đã tổ chức nấu ăn 5 bữa chính/tuần cho trẻ. Tại các điểm lẻ các cô giáo phối hợp với phụ huynh tổ chức nấu 2 bữa/tuần vào các ngày thứ 3 và thứ 5, còn 3 buổi 2,4,6 là ăn cơm cặp lồng do gia đình nấu đều đảm bảo đủ khẩu phần ăn và chất dinh dưỡng cho trẻ.

Qua kiểm tra xác minh và qua thực tiễn của các cơ sở giáo dục, UBND huyện Mù Cang Chải nhận định nội dung phản ánh trên bản tin Chuyển động 24h của VTV1 về bữa ăn trưa của các cháu tại điểm trường Màng Mủ là chưa toàn diện về thực tế tại cơ sở điểm trường. Mục đích cơ bản để kêu gọi hỗ trợ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các nhà trường.

Cô giáo Nguyễn Thị Yến (giáo viên trong phóng sự) cho biết phóng viên có nói chuyện, trao đổi và tâm sự với cô (khoảng hơn 1 giờ). Cô Yến cũng nói các chế độ của học sinh được thực hiện đầy đủ, kịp thời; được các cấp quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học nên điều kiện học tập của các cháu tốt hơn.

Khi nói về những khó khăn, vất vả của học sinh thời gian trước, cô giáo không kìm nén được cảm xúc nên nói và khóc như vậy.