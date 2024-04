Học phí ngành Công nghệ thông tin tại các trường, cao nhất 799 triệu đồng/năm

(VTC News) -

Năm nay, Đại học Bách khoa Hà Nội áp dụng mức học phí chương trình chuẩn từ 17 - 22 triệu đồng/năm học. Chương trình EliTECH - tiên tiến, tương đương 1,3 - 1,5 lần học phí chương trình chuẩn cùng ngành. Riêng chương trình tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế (FL2) và khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (IT-E10) học phí gấp 2 chương trình chuẩn.

Với chương trình đào tạo quốc tế sẽ áp dụng mức học phí từ 25 - 30 triệu đồng/học kỳ (50 - 60 triệu đồng/năm học).

Học phí các trường đào tạo ngành Công nghệ thông tin, cao nhất 799 triệu đồng/năm. (Ảnh minh họa)

Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển 9.260 chỉ tiêu cho 64 chương trình đào tạo (mở thêm chương trình quản lý giáo dục), tăng 1.275 chỉ tiêu so với năm ngoái.

Trường giữ ổn định ba phương thức xét tuyển như năm ngoái. Cụ thể, trường dành khoảng 20% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển tài năng, khoảng 30% chỉ tiêu cho phương thức xét tuyển theo điểm thi đánh giá tư duy. Riêng phương thức xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 dành khoảng 50% chỉ tiêu.

Với trường Đại học Công nghệ Thông tin (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm học 2024 - 2025 sẽ áp dụng mức học phí dao động từ 20 - 180 triệu đồng/năm học.

Cụ thể, với hệ đào tạo chính quy sẽ áp dụng mức học phí 37 triệu đồng/năm học, chương trình chất lượng cao áp dụng mức 50 triệu đồng/năm học. Mức học phí cao nhất, 138 triệu đồng/năm học trường áp dụng đối với chương trình liên kết (Đại học Birmingham City) (3,5 năm), thấp nhất là hệ văn bằng 2 với mức 20 triệu đồng/năm học.

Năm học 2024-2025, trường dự kiến tuyển sinh 2.000 chỉ tiêu hệ chính quy, 50 chỉ tiêu chính quy văn bằng 2, 30 chỉ tiêu liên thông đại học chính quy, 80 chỉ tiêu chương trình liên kết BCU và 800 chỉ tiêu đào tạo từ xa.

Số chỉ tiêu trên được phân bố theo 3 phương thức xét tuyển: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; Xét tuyển dựa trên điểm thi; Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế uy tín.

Trường Đại học Công Nghệ (Đại học Quốc gia Hà Nội) áp dụng mức học phí 32 - 40 triệu đồng/năm học. Với các ngành Công nghệ thông tin (Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính,Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử, Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, Hệ thống thông tin), nhà trường áp dụng mức học phí 40 triệu đồng/năm học.

Với các ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, Trí tuệ nhân tạo, Thiết kế công nghiệp và đồ họa, Công nghệ nông nghiệp, nhà trường sẽ áp dụng mức học phí 32 triệu đồng/năm học.

Cuối cùng, các ngành kỹ thuật như: Vật lý kỹ thuật, Cơ kỹ thuật, Công nghệ kỹ thuật xây dựng, Công nghệ hàng không vũ trụ, Kỹ thuật năng lượng, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu áp dụng mức học phí 40 triệu đồng/năm học. Mức học phí có thể được điều chỉnh cho các năm học sau, nhưng không tăng quá 15% mỗi năm.

Năm nay, nhà trường tuyển sinh 2.960 chỉ tiêu với 5 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, xét kết quả thi tốt nghiệp THPT 2024, xét kết quả thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, xét tuyển theo chứng chỉ quốc tế, xét kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

Trường Đại học FPT áp dụng mức học phí với chương trình chính khóa với 9 kỳ học (bao gồm cả giai đoạn thực tập tại doanh nghiệp) với các chuyên ngành như sau: Từ học kỳ 1 - 3 mức 28,7 riệu đồng/học kỳ, từ học kỳ 4 - 6 mức 30,5 triệu đồng/học kỳ, từ học kỳ 7 - 9 mức 32,5 triệu đồng/học kỳ. Đối với chương trình dự bị tiếng Anh áp dụng mức học phí 11,9 triệu đồng/mức (thời lượng học mỗi mức: 2 tháng).

Năm học 2024 - 2025, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn dự kiến tăng mức học phí hệ đại trà từ 27 - 34 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học. Với các chương trình chất lượng trung bình từ khoảng 39 - 55 triệu đồng/năm tùy theo từng ngành học.

Học phí chương trình cử nhân Công nghệ thông tin định hướng ứng dụng trung bình khoảng 35 - 37 triệu đồng/năm. Ở chương trình liên kết quốc tế năm học 2024-2025 mức học phí từ 49 - 55,5 triệu đồng/năm tùy theo từng chương trình.

Năm học 2024 - 2025 trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng mức học phí chương trình dạy & học bằng tiếng Anh, tiên tiến 40 triệu đồng/học kỳ (80 triệu đồng/năm học). Với chương trình định hướng Nhật Bản, áp dụng mức học phí 30 triệu đồng/học kỳ (60 triệu đồng/năm học).

Với chương trình chuyển tiếp quốc tế (sang Nhật) (2,5 năm đầu tại trường Đại học Bách khoa, 2 năm cuối sang Nhật, giảng dạy 100% bằng tiếng Nhật, bằng do đại học nước ngoài cấp) áp dụng mức học phí 30 triệu đồng/kỳ học (ở Việt Nam) và 134 triệu đồng/năm học ở (đại học đối tác).

Chương trình chuyển tiếp quốc tế (sang Úc/ Mỹ/ New Zealand) (2 - 2,5 năm đầu tại Trường Đại học Bách khoa, 2-2,5 năm cuối sang Úc/ Mỹ/ New Zealand, giảng dạy 100% bằng tiếng Anh, bằng do đại học nước ngoài cấp) áp dụng mức học phí 40 triệu đồng/kỳ học (ở Việt Nam), và 535 - 799 triệu đồng/năm học (đại học đối tác).