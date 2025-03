(VTC News) -

Theo báo cáo “Future of Jobs” năm 2025 của Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF), khoảng 41% doanh nghiệp trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm nhân sự do AI và chuyển đổi số. Do đó, các bạn học sinh cần cân nhắc thật kỹ khi lựa chọn ngành nghề cho tương lai.

Dưới đây là 5 ngành nghề sẽ thừa nhân lực trong vài năm tới, bạn có thể tham khảo thêm.

Năm ngành nghề sẽ thừa nhân lực trong vài năm tới. (Ảnh minh hoạ)

Báo chí và truyền thông

Công nghệ AI cùng hoạt động tinh giản, sáp nhập khiến ngành báo chí và truyền thông trải qua quãng thời gian thay đổi lớn về mặt nhân sự. Đáng chú ý, AI có thể tạo ra nội dung tự động, từ việc viết bài đến sản xuất video, thay thế một phần công việc của nhà báo, biên tập viên và nhân viên truyền thông.

Các công việc sáng tạo, đặc biệt là viết nội dung cho những nền tảng trực tuyến cũng có thể bị cắt giảm trong tương lai khi hệ thống tự động giúp hoàn thành nhiệm vụ này hiệu quả hơn.

Do đó, nhân sự ngành báo chí và truyền thông có nguy cơ thất nghiệp rất cao trong thời tới.

Dịch vụ khách hàng

Dịch vụ khách hàng là một trong những ngành nghề đang chịu sự ảnh hưởng của công nghệ. Một số công việc như nhân viên tổng đài, tư vấn khách hàng hay hỗ trợ kỹ thuật dần bị thay thế bởi hệ thống tự động như chatbot hay trợ lý ảo.

Những công cụ này có thể xử lý yêu cầu của khách hàng nhanh chóng và chính xác mà không cần sự can thiệp của con người.

Sản xuất và chế tạo

Với sự phát triển của lĩnh vực tự động hóa và robot công nghiệp dần thay thế công nhân trong các dây chuyền sản xuất khiến nhân sự ngành sản xuất và chế tạo chịu áp lực lớn trước làn sóng sa thải.

Hầu hết, những công việc thủ công như lắp ráp, kiểm tra chất lượng hay vận hành máy móc đều bị thay thế bởi hệ thống tự động nhanh hơn và chính xác hơn trong tương lai. Điều này dẫn đến khả năng thất nghiệp cao đối với lao động không có kỹ năng chuyên môn sâu.

Thiết kế đồ họa

Hiện trên thế giới có nhiều phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo có khả năng thiết kế ra sản phẩm chỉ trong vài phút, thậm chí ngắn hơn. Ví dụ như Dall.E và MidJourney khiến nhiều người làm ngành thiết kế đồ họa bị mất việc vì doanh nghiệp chỉ cần cung cấp đầu vào cho công cụ AI này là chúng có thể tạo ra sản phẩm đồ họa và logo cơ bản.

Tuy nhiên, AI chỉ có thể thay thế một phần công việc của người nghệ sĩ. Do các tác phẩm được tạo ra phải là bản gốc và dựa trên mong muốn riêng biệt cũng như cảm hứng của người nghệ sĩ.

Kế toán và kiểm toán

Công việc liên quan đến kế toán, kiểm toán và xử lý dữ liệu tài chính cũng phải đối mặt với sự thay thế từ phần mềm tự động và trí tuệ nhân tạo. Những công cụ này có thể thực hiện nhiệm vụ nhập liệu, kiểm tra báo cáo tài chính và phân tích dữ liệu nhanh chóng, chính xác hơn con người.

Báo Lao Động dẫn lời ông Hoàng Nam Tiến - Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT cho biết thêm, 85% người làm kế toán có thể rơi vào nguy cơ mất việc trong tương lai. Thậm chí, những nhân viên kế toán có hơn 20 năm kinh nghiệm, làm việc cần cù, chăm chỉ, cẩn thận cũng sẽ mất việc.