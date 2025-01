'Hoàng tử' Barron Trump gây sốt trong lễ nhậm chức của cha

(VTC News) -

Tổng thống Mỹ Donald Trump giới thiệu con trai trước những người ủng hộ.

“Cậu ấy là đứa trẻ siêu thông minh. Cậu ấy vượt xa tuổi của mình về kinh nghiệm, kiến ​​thức, lịch sử. Nói chuyện với cậu ấy thực sự rất thú vị”, Nathan Pearce - giám đốc điều hành hãng thời trang xa xỉ độc quyền Pearce Bespoke - người phụ trách các bộ trang phục cho Barron Trump, nói.

“Cậu ấy thực tế, tốt bụng và hiếu khách", Pearce nói thêm. Chuyên gia về vest đắt tiền cho biết, Barron, 18 tuổi, có gu thời trang tinh tế và khá quyết đoán khi chọn quần áo. Khi đến thăm Pearce tại quê nhà, Barron đi một mình chứ không ai đi kèm.

Là con trai út của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Barron Trump cùng các thành viên khác trong gia đình được nhiều người chú ý từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump. Sau lễ nhậm chức của cha hôm 21/1, cái tên Barron Trump tiếp tục gây sốt trở lại với vẻ ngoài nổi trội và phong thái thu hút. Cậu đang là sinh viên năm nhất của Đại học New York.

Barron Trump trong buổi mít tinh chúc mừng lễ nhậm chức của ông Donald Trump.

Barron Trump cũng nhận được nhiều lời khen ngợi vì bắt tay cựu Tổng thống Joe Biden và cựu Phó Tổng thống Kamala Harris tại lễ nhậm chức của cha mình.

Ở sự kiện diễu hành chào mừng vào cùng ngày, Barron được cha giới thiệu là "cậu con trai rất cao". Ông Donald Trump đồng thời biểu dương con trai vì những nỗ lực vận động phiếu bầu từ thanh thiếu niên trong chiến dịch vận động tranh cử của ông.

Ngoài ra, nhiều kênh truyền thông cho rằng Barron đang chuẩn bị khởi động dự án bất động sản hạng sang với hai đối tác kinh doanh. Công ty được cho là sẽ tập trung vào các dự án bất động sản cao cấp, bao gồm các sân golf và bất động sản ở Utah, Arizona và Idaho. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin này.

Barron Trump trưởng thành thế nào?

Donald Trump và bà Melania Trump chào đón Barron vào ngày 20/3/2006. Barron là con thứ năm của ông Donald và là con đầu lòng của bà Melania.

Barron Trump hồi nhỏ.

Barron dành phần lớn thời thơ ấu tại căn hộ áp mái xa hoa của gia đình ở thành phố New York trong khi theo học tại các trường tư thục danh tiếng ở phía tây Thượng Manhattan. Khi ông Donald Trump lần đầu tiên được bầu làm tổng thống và bắt đầu nhiệm kỳ vào tháng 1/2017, cả Barron và bà Melania ở lại Manhattan để cậu bé có thể hoàn thành năm học. Mùa hè năm đó, Barron đăng ký vào trường Episcopal St. Andrew ở Maryland và chuyển đến Nhà Trắng cùng với các thành viên trong gia đình.

Trong khi những người con lớn hơn của ông Donald - Ivanka, Donald Trump Jr., Eric và Tiffany - xuất hiện nhiều hơn trong nhiệm kỳ đầu tiên của cha mình, thì sự riêng tư của Barron lại được bảo vệ nghiêm ngặt.

Barron Trump cùng cha mẹ năm 2014.

Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump, Barron vẫn tiếp tục tránh xa sự chú ý. Cậu từ chối cơ hội trở thành đại biểu đại diện cho Florida tại Đại hội toàn quốc của đảng Cộng hòa, với lý do "đã cam kết trước đó". Barron tham dự cuộc vận động tranh cử đầu tiên để ủng hộ cha mình vào tháng 7 cùng năm. Sau khi ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024, Barron cũng xuất hiện trên sân khấu trong bài phát biểu chiến thắng của cha mình.

Tốt nghiệp trung học vào tháng 5/2024, Barron đăng ký vào Đại học New York vào tháng 9/2025.

Barron Trump và cha vào năm 2017.

Sau này, ông Donald Trump kể lại, khi ông lần đầu tiên đắc cử tổng thống, Barron đã do dự về việc rời bỏ cuộc sống ở New York và chuyển đến Nhà Trắng. Ông giải thích rằng cậu bé 9 tuổi khi đó rất yêu New York và trường học của mình, và việc chuyển đến đó là "sự thay đổi hoàn toàn".

Ông Trump nói: "Thằng bé có ngôi trường rất tốt ở New York, cùng rất nhiều bạn bè, nhưng tôi nói với con trai rằng khi điều này xảy ra, cha sẽ giúp đỡ được mọi người và có thể giúp đỡ những đứa trẻ như con, và điều đó khiến thằng bé rất vui".

Barron Trump và mẹ năm 2020.

Trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà Melania nói với Fox News rằng, dù Barron đang sống tại Trump Tower trong khi theo học tại Đại học New York, nhưng cậu cũng có căn phòng được bố trí tại Nhà Trắng để đến thăm bất cứ khi nào muốn.

"Tôi cảm thấy khi con còn nhỏ, chúng tôi sẽ chăm sóc con cho đến khi 18, 19 tuổi. Chúng tôi dạy dỗ, hướng dẫn con và sau đó chúng tôi trao cho con đôi cánh để bay. Tôi luôn tôn trọng quyết định có hay không của Barron, cũng như những gì thằng bé thích làm và nơi thằng bé muốn đến", bà Melania nói.

Một số hình ảnh của Barron hiện tại: